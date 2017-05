Stand: 07.05.2017 11:47 Uhr

Weniger Haftkosten durch "Schwitzen statt Sitzen"

"Schwitzen statt Sitzen": Unter diesem Motto spart das Land Niedersachsen jährlich mehrere Millionen Euro ein. Das Projekt ermöglicht Straftätern, die zu einer Geldstrafe verurteilt wurden, diese aber nicht bezahlen können, eine drohende Ersatzfreiheitsstrafe durch gemeinnützige Arbeit abzuwenden. Dadurch werden Haftkosten von rund 148 Euro täglich pro Person vermieden. "Das Programm ist ein Gewinn für beide Seiten", sagte eine Sprecherin des Justizministeriums. Seit 2008 seien so bereits 52 Millionen Euro gespart worden.

Gefängnisse zu 87 Prozent ausgelastet

Ende April hatte Niedersachsen in seinen 14 Justizvollzugsanstalten insgesamt 5.934 Haftplätze, von denen 5.164 belegt waren. Das entspricht einer Auslastung von 87 Prozent. Rund 300 Haftplätze fallen momentan wegen Sanierungsmaßnahmen weg. Um kurzfristig auf einen möglichen sprunghaften Platzbedarf in den Gefängnissen des Landes reagieren zu können, wurden zum 1. Mai dieses Jahres 88 zusätzliche Haftplätze geschaffen, in denen Untersuchungs- und Strafgefangene für einen bestimmten Zeitraum gemeinsam untergebracht werden können.

