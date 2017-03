Stand: 19.03.2017 12:17 Uhr

"Welt": Pornos, Hass und Hetze in AfD-Chat

Der AfD-Kreisverband Weserbergland hat offenbar Hetzbotschaften in einem Mitglieder-Chat toleriert. Nach einem Bericht der "Welt am Sonntag" sollen dort unter anderem rassistische, antisemitische und pornografische Bilder ausgetauscht worden sein. In der geschlossenen Chat-Gruppe war offenbar die Hälfte der 50 Parteimitglieder aktiv. Bei einem von ihnen handelt es sich laut Zeitungsbericht um Manfred Otto, den Vorsitzenden des AfD-Kreisverbandes Weserbergland. In den Beiträgen würden führende Bundespolitiker der CDU, SPD und Grünen beleidigt. In pornografische Bilder hätten Unbekannte zum Beispiel die Köpfe von Justizminister Heiko Maas oder Bundestagsvizepräsidentin Claudia Roth hineinmontiert und in einen rassistischen Kontext gestellt.

Explizite Zustimmung von Kreisparteichef Otto?

Ein weiteres Foto zeige den Mord an dem russischen Botschafter in der Türkei im vergangenen Dezember. Das Gesicht des Mörders sei dabei durch den Kopf von Angela Merkel, der Kopf des toten Diplomanten durch die deutsche Flagge ersetzt worden. Ähnliche geschmacklose Bilder richten sich dem Bericht zufolge auch gegen Juden. Einige dieser Fotos hätten dabei die explizite Zustimmung von Kreisparteichef Otto erhalten.

Der AfD-Direktkandidat im Weserbergland für die Bundestagswahl ist der niedersächsische Landesparteivorsitzende Armin Paul Hampel. Der 59-Jährige war laut Bericht zwar kein Mitglied der Chat-Gruppe, äußerte sich bisher aber auch explizit nicht zu den Inhalten des Chats.

