Von Paris nach Hannover: Leine-Flohmarkt wird 50 von Felix Klabe

"Hannover, Paris, Maschsee" - ein Mann gießt Wasser aus einer dickbäuchigen Flasche hinab in die Leine, Menschen applaudieren. Es ist nicht irgendein Wasser, nicht irgendwo her aus einem Wasserhahn der Stadt, es ist Wasser aus der Seine, abgeschöpft in Paris, von einer Lufthansa-Stewardess nach Hannover gebracht. Und der Mann in Anzug und weißem Hemd? Das ist Reinhard Schamuhn, Dekorateur, Aktionskünstler, "verrücktes Huhn", wie er sich später einmal nennen wird, und Initiator des Flohmarkts am Holzmarkt in der Altstadt, wenig später am Hohen Ufer, einige Meter von der Leine entfernt. Der Tag: Heute vor 50 Jahren, der 8. April 1967.

Privatpersonen verkaufen Trödel

"Reinhard Schamuhn holte den Flohmarkt aus Paris nach Hannover", erzählt Thomas Mayer, ein Freund des vor Jahren verstorbenen Schamuhn und Gründer des Freundeskreises Altstadt-Flohmarkt. Mayer kennt die Geschichte des Trödels, die vor einem halben Jahrhundert begann - eben mit diesem für viele Hannoveraner der Zeit wohl eher verstörend auffälligen Akt seines Freundes. "Die Idee einen Flohmarkt hier in Hannover zu etablieren, kam in einer Zeit, in der junge Menschen sich vom Nachkriegs-Muff befreien wollten." Schamuhn und die Initiatoren, wie die Journalisten Rüdiger Knorr und Klaus Partzsch, hätten einen Ort geschaffen, an dem sich die Szene traf und Menschen vor allem draußen Spaß haben konnten. Durchaus ein Umstand, erzählt Mayer rückblickend, der gerade der Verwaltung damals nicht wirklich passte - und doch bekam Schamuhn die Genehmigung der Stadt, dass auch Privatpersonen Trödel verkaufen dürfen. Das war einzigartig im Deutschland dieser Zeit.

Nackige Frauen am Leine-Ufer

Der Flohmarkt habe in seinen ersten Jahren auch immer etwas Frivoles gehabt. Und so sei es nicht ungewöhnlich gewesen, wenn die Polizei anrückte, um entblößte Frauen von der Leine-Mauer zu holen oder laute Rockmusik zu untersagen. Gebühren wurden zunächst nicht erhoben, ein möglicher Umsatz der Verkäufer ging an gemeinnützige Einrichtungen. Später, im Jahr 1972, übernahm der Stadtimagepfleger und Jazz-Club-Gründer Michael "Mike" Gehrke die Organisation des Flohmarkts. Anschließend war es der hannoversche Verkehrsverein, der dann mit dem Freundeskreis Hannover verschmolz. Mittlerweile ist es die Hannover Veranstaltungs GmbH (HVG), eine Tochter der Hannover Marketing und Tourismus GmbH (HMTG), die verantwortlich für den Ablauf ist.

"Lasst den Schamuhn doch machen"

Noch immer aber hört man die Stimme des 2004 verstorbenen "Mike" Gehrke, wenn man bei der Stadt Hannover in der Warteschleife steckt. In seiner Zeit wurden die ersten Gebühren erhoben, doch sie wurden genutzt um die Markt-Aufsicht einzuführen, die Toiletten zu stellen und für Sauberkeit zu sorgen. Nicht unwichtig für die wachsende Bekanntheit des Flohmarkts in der Zeit sei auch Oberstadtdirektor Martin Neuffer gewesen, erzählt Mayer. Es sei offen gewesen, gerade und besonders Schamuhn gegenüber: "Wenn der Schamuhn das machen will, dann lasst ihn doch", soll es geheißen haben, so Mayer.

"Ausgeschwärmt wie die Bienen"

Der erinnert sich gerne zurück an die alten Zeiten, an die 1970er- und 1980er-Jahre, an die Hochzeit des Flohmarkts an der Leine: "Die Menschen kamen, um Gegenstände für ihren täglichen Bedarf zu kaufen." Damals habe man noch "unfassbare Wertgegenstände" finden können, weil die Menschen einfach keine Ahnung gehabt hätten, was bei ihnen auf den Tischen lag. Mayer selbst habe angefangen Uhren zu sammeln, nur allzu gerne sei er mit Freunden wie die Bienen ausgeschwärmt auf der Suche nach neuen Schätzen.

Ort für Bummler

Heute seien es mehr die Bummler, die sonnabends am Hohen Ufer flanieren, sagt Mayer. Wenn sie kommen, meist gegen die Mittagszeit, dann sind die Schatz-Jäger schon lange weg. "Die sind in den frühen Stunden unterwegs." Und auch werden nur noch von wenigen wirklich notwendige Dinge gekauft, sondern eher ein paar schöne Sachen für das heimische Wohnzimmer.

"Flohmarkt ist auch Anarchie"

Was die Menschen aber nicht mehr finden sollen auf den Tischen entlang des Ufers seien Handys, Zubehör, Neuware aller Art, Fahrräder. Das wurde vor Jahren in die Satzung geschrieben - mitunter, um den Handel mit Trödel wie in Gang zu bekommen, aber auch um möglicher Hehlerei entgegenzuwirken. "Diese Waren gibt es mehr auf den Flohmärkten außerhalb, etwa auf den großen Parkplätzen", erklärt Mayer. Immer wieder erstaunlich findet er es, dass sich die Händler am Ufer dann doch selbst kontrollieren. Was auf dem Flohmarkt gekauft werden soll, soll auch zur Stadtkultur betragen. Die Regeln seien streng - und doch gehöre "ein klein wenig Anarchie eben auch zum Flohmarkt" dazu. "Und wenn die Menschen eben alte Wasserhähne kaufen wollen, dann sollen sie sie bekommen."

Heute wird Schamuhn gedacht - gefeiert wird am 17. Juni

Ob nun Schnäppchen-Sucher oder Flaneure, der Flohmarkt ist und bleibt ein Magnet für die Menschen aus Hannover, dem Umland und Touristen. Im Schnitt bieten 200 Händler sonnabends ihre Waren an, 2016 waren es maximal 296, erklärt Maike Scheunemann von der HMTG. Die Gesellschaft plant für den 17. Juni ein großes Fest zum 50-jährigen Bestehen des Flohmarkts. Es wird Musik geben, eine Fahrradversteigerung und vieles mehr. An den Details wird noch gearbeitet.

Aber heute schon, genau 50 Jahre nach dem ersten Flohmarkt-Tag, treffen sich Freunde von Initiator Reinhard Schamuhn auf dem Holzmarkt in der Altstadt, dort wo alles begann. Sie erinnern an den Aktionskünstler - und an all das, was in den vergangenen Jahren so passiert ist.

