Vico Merklein wird Behindertensportler des Jahres

Die Siegesfahrt zur Paralympischen Goldmedaille in Rio de Janeiro war für Vico Merklein wohl der bisherige Höhepunkt seiner Sportkarriere. Der Handbiker vom Gymnastik-Club 1965 aus Nendorf (Landkreis Niendorf/ Weser) sicherte sich 2016 einen Tag nach Bronze im Zeitfahren im Straßenrennen in Rio seinen ersten Sieg bei einem internationalen Großereignis. Ein weiteres besonderes Ereignis ließ nicht lange auf sich warten: Am Donnerstagabend wurde Goldmedaillengewinner Merklein im GOP-Varieté-Theater in Hannover zum "Behindertensportler des Jahres 2017" gekürt.

Paracycler Vico Merklein im Porträt Hallo Niedersachsen - 28.02.2017 19:30 Uhr Sein Trainer sagt über ihn, Vico Merklein habe den absoluten Killerinstinkt: Bei den Paralympics in Rio brachte dieser ihm Gold im Straßenrennen mit dem Handbike ein.







Sportminister Pistorius unter den 300 Gästen

Vor 300 geladenen Gästen überreichte Karl Finke, Präsident des Behinderten-Sportverbandes Niedersachsen (BSN), gemeinsam mit dem Sport-und Innenminister Boris Pistorius (SPD) die begehrte Sieges-Trophäe des hannoverschen Künstlers Siegfried Neuenhausen. In seiner Rede ging Finke auf die Leistungen der insgesamt sechs Nominierten ein. Diese stünden stellvertretend für alle Athleten, sagte Finke bei der auch von NDR 1 Niedersachsen und Hallo Niedersachsens unterstützten Gala. Sie seien vorbildhaft und motivierten durch ihre Leistungen auch Nichtbehinderte.

Ein deutlicher Sieg für Merklein

Der Wahlsieg fiel für Vico Merklein deutlicher aus, als noch seine Siegesfahrt zur Paralympischen Goldmedaille in Rio de Janeiro 2016. Mit 30,2 Prozent der insgesamt fast 15.000 abgegebenen Stimmen lag er deutlich vor dem Leichtathleten Alexander Bley (20,1 Prozent) und Handbikerin Christiane Reppe (17,1 Prozent). Auf den Plätzen vier bis sechs folgten Elke Seeliger (Sportschießen, 12,5 Prozent), Stefan Lösler (Paratriathlon, 11,5 Prozent) und Thomas Schäfer (Radsport, 8,7 Prozent).

