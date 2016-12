Stand: 22.12.2016 19:15 Uhr

Versetzte Ferien: Weniger Staus zum Fest?

In diesem Jahr könnte es zu den Feiertagen auf den Straßen im Norden weniger voll werden als üblich. Denn die Ferien beginnen in den Bundesländern nicht wie sonst gleichzeitig. In Niedersachsen sind sie schon am Mittwoch gestartet, in Mecklenburg-Vorpommern am Donnerstag, Schleswig-Holstein und Hamburg folgen am Freitag. Deshalb dürfte sich die Reisewelle auf mehrere Tage verteilen. Am 24. Dezember sollte es dann ohnehin relativ ruhig auf den Straßen sein, so die Prognose des ADAC.

Baustellen werden zum Nadelöhr

Trotzdem warnen die Stauexperten des Automobilclubs vor einigen kritischen Stellen. In Niedersachsen könnten Baustellen zu Nadelöhren werden, zum Beispiel am Staudauerbrenner A 1 mit dem Kreuz Lotte/Osnabrück. Auf der A 2 könnte es sich zwischen Hannover und Braunschweig bei Peine stauen. Probleme werden auch auf der A 7 in Höhe der Anschlussstellen Westenholz, Schwarmstedt und Salzgitter erwartet, außerdem auf der Küstenautobahn A 31 an den Baustellen zwischen Dörpen und Geeste, Meppen und Haren Ems und in Höhe Emden Ost. In Schleswig-Holstein ist der Andrang von Touristen über Weihnachten und Silvester groß. Hier wird es voraussichtlich vor allem auf den Autobahnen 1, 7 und 24 eng.

Der ADAC erwartet besonders volle Straßen auf folgenden Strecken im Norden:

Die Stau-Schwerpunkte

A 1, Köln - Dortmund - Bremen - Hamburg

A 2, Dortmund - Hannover - Braunschweig - Berlin

A 7, Hamburg - Hannover - Kassel

A 24, Hamburg - Berlin

Die Baustellen-Strecken

A 1, Köln - Dortmund und Osnabrück - Bremen

A 2, Dortmund - Hannover

A 7, Hamburg - Flensburg

A 24, Pritzwalk - Schwerin

A 31, Meppen - Leer - Emden

Gute Nachrichten für Reisende in Niedersachsen Niedersachsen 18.00 Uhr - 21.12.2016 18:00 Uhr Autor/in: Ole Lerch Die Verkehrsprognosen vor Feiertagen sehen normalerweise düster aus, das ist in diesem Jahr anders. Experten erwarten in Niedersachsen eine entspannte Lage auf den Straßen.







Bahn setzt auf mehr Mitarbeiter und Zusatz-Züge

Die Aussichten für Bahnfahrer sind ähnlich: Die unterschiedlichen Ferienzeiten könnten den Ansturm auf die Züge ein wenig entzerren, dennoch werden sich an einigen Tagen die Menschen in den Zügen drängen. Vor allem am 23. und 26. Dezember sowie am 2. Januar erwartet die Deutsche Bahn (DB) sehr volle Fernzüge - und empfiehlt eine Sitzplatzreservierung. An den Spitzentagen will die DB zusätzliche Mitarbeiter und alle verfügbaren Fahrzeuge einsetzen.

