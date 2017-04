Stand: 05.04.2017 12:55 Uhr

Verkohlte Leiche gibt Polizei Rätsel auf

Die in einer Hildesheimer Gartenkolonie am Dienstagabend entdeckte verkohlte Leiche gibt den Ermittlern Rätsel auf. Die genauen Todesumstände sind noch unklar - ein Tötungsdelikt könne aber nicht ausgeschlossen werden. "Wir wissen noch nicht einmal, ob es sich bei der toten Person um eine Frau oder einen Mann handelt", sagte Polizeisprecher Claus Kubik am Mittwoch. Auch die genaue Brandursache und die Schadenshöhe stehen noch nicht fest.

Obduktion offenbar schwierig

Weil die Polizei ein Verbrechen nicht ausschließt, sei eine Vielzahl von Beamten mit den Ermittlungen beschäftigt, so Kubik. Ob eine Obduktion Aufschluss bringe, bleibe angesichts des Zustands der Leiche abzuwarten. Klar sei, dass es sich bei der toten Person nicht um den Inhaber der Gartenlaube handelt, sagte der Polizeisprecher. Mit dem Mann hätten Beamte inzwischen gesprochen.

Anwohner alarmierten Feuerwehr

Nach Angaben der Feuerwehr hatten Anwohner am Dienstagabend mitgeteilt, dass mehrere Gartenlauben in der Nähe des Hildesheimer Hauptbahnhofs brennen. Eine Zeugin habe von Hilferufen aus einer der brennenden Laube berichtet, sagte ein Feuerwehrsprecher. Die Einsatzkräfte hätten aber nichts mehr gehört. Nach den Löscharbeiten stießen die Feuerwehrleute in der Brandruine auf die verkohlte Leiche.

