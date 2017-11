Drittes Geschlecht soll offiziell werden

Nach Schätzungen des Sozialministeriums leben in Niedersachsen 4.000 bis 6.000 Menschen, deren Geschlecht sich nicht eindeutig zuordnen lässt. Die Zahlen schwanken - je nachdem wie Intersexualität definiert wird. Der Deutsche Ethikrat hat in siner "Stellungnahme zur Situation intersexueller Menschen in Deutschland" 2012 festgehalten, "dass intersexuelle Menschen als Teil gesellschaftlicher Vielfalt Respekt und Unterstützung der Gesellschaft erfahren müssen. Zudem müssen sie vor medizinischen Fehlentwicklungen und Diskriminierung in der Gesellschaft geschützt werden." Außerdem hat er empfohlen, eine dritte Geschlechtskategorie im Personenregister einzuführen - neben "männlich" und "weiblich" etwa die zusätzliche Kategorie "anders". Seit November 2013 besteht die Möglichkeit, das Geschlecht eines Kindes nach der Geburt offen zu lassen. Ein Offenlassen sei aber keine Lösung, kritisiert die Unterstützergruppe "Dritte Option". Vielmehr solle die Identität anerkannt werden. In einigen Ländern, etwa in Neuseeland, Nepal und Indien, gibt es eine dritte Kategorie. Im Juli 2014 hat in Emden die erste vom Land geförderte Beratungsstelle für intersexuelle Menschen ihre Arbeit aufgenommen. Sie ist Anlaufstelle für Eltern von intersexuellen Kindern und Erwachsenen. Weitere Informationen bieten auch die "Deutsche Gesellschaft für Transidentität und Intersexualität" und der Verein "Intersexuelle Menschen".