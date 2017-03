Stand: 29.03.2017 13:45 Uhr

Verdacht auf weitere Blindgänger in Hannover

Wegen Blindgängern aus dem Zweiten Weltkrieg müssen in Hannover möglicherweise Zehntausende Anwohner evakuiert werden. Luftbilder hätten einen ersten Verdacht auf Weltkriegsbomben auf dem Betriebsgelände der üstra-Verkehrsbetriebe im Stadtteil Vahrenwald ergeben, sagte Feuerwehrsprecher Michael Hintz NDR.de. Derzeit werde das Gelände sondiert. Sollte sich der Verdacht bestätigen, müssten für eine Bombenräumung "mehrere Zehntausend Anwohner" evakuiert werden, so Hintz. Würden weitere Blindgänger gefunden, sollten sie nacheinander an einem einzigen Tag entschärft werden, um den Evakuierungsaufwand möglichst gering zu halten. Ein möglicher Termin für die Evakuierung: der 7. Mai.

Videos 00:59 min Gelungene Evakuierung und Entschärfung In Hannover-Seelhorst ist in der Nacht zum Dienstag ein 250 Kilogramm schwerer Blindgänger erfolgreich entschärft worden. Rund 7.800 Menschen mussten evakuiert werden. Video (00:59 min)

50.000 Anwohner betroffen?

Stadt und Feuerwehr wollen bis Ostern die Öffentlichkeit über eine mögliche Evakuierung informieren, sagte Hintz weiter. Die Stadt Hannover, der bei Räumungs- und Evakuierungsmaßnahmen die Leitung obliegt, will eine Hotline einrichten, sobald es konkrete Hinweise für Bombenfunde gibt. Erst vor wenigen Wochen war im Stadtteil Seelhorst eine britische Fliegerbombe erfolgreich entschärft worden, 7.800 Anwohner mussten vorübergehend ihre Wohnungen verlassen.

