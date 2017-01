Stand: 26.01.2017 12:16 Uhr

Urteil: Sechs Jahre Haft für Safia S.

Sechs Jahre Jugendhaft wegen versuchten Mordes und Unterstützung einer terroristischen Vereinigung - so lautet das Urteil des Celler Oberlandesgerichts gegen die 16-jährige Safia S., die im Februar vergangenen Jahres im Hauptbahnhof Hannover einen Bundespolizisten niedergestochen und lebensgefährlich verletzt hatte. Damit ist erstmals eine IS-Sympathisantin wegen einer Terrorattacke in Deutschland zu einer Haftstrafe verurteilt worden. Eine Gerichtssprecherin gab das Urteil am Donnerstagmittag in Celle bekannt. Damit folgt das Oberlandesgericht dem Antrag der Bundesanwaltschaft, die genau dieses Strafmaß gefordert hatte. Für die Anklage stand fest, dass die Schülerin mit der Messerattacke einen Auftrag des IS ausführte und von IS-Mitgliedern angeleitet wurde. Die Verteidigung dagegen hatte dafür plädiert, S. lediglich wegen gefährlicher Körperverletzung zu verurteilen und eine milde Strafe zu verhängen. Der Prozess am Oberlandesgericht hatte im Oktober 2016 begonnen.

Weitere Informationen mit Video Haftstrafe: Was geschieht nun mit Safia S.? Die 16-jährige Safia S. ist zu einer sechsjährigen Haftstrafe verurteilt. Die erste Verurteilung einer IS-Smpathisantin wegen einer Terrorattacke in Deutschland. Was heißt das für ihre Haft? mehr

Zweieinhalb Jahre Haft für Mitwisser

Der 20 Jahre alte Mohamad Hasan K., der als Mitwisser angeklagt war, wurde am Donnerstag zu zweieinhalb Jahren und sechs Monaten Haft verurteilt., weil er die von Safia S. geplante Straftat nicht zur Anzeige gebracht hatte. Die Ermittlungen gegen den Deutsch-Syrer laufen allerdings weiter: Er soll laut Bundesanwaltschaft in die Terrorpläne verwickelt gewesen sein, die im November 2015 zur Absage des Fußball-Länderspiels in Hannover geführt hatten.

Dieses Thema im Programm: Hallo Niedersachsen | 26.01.2017 | 19:30 Uhr