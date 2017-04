Stand: 24.04.2017 11:30 Uhr

Tumulte in Hameln: Prozess gegen Familie startet

Es ist ein Prozess unter starken Sicherheitsvorkehrungen: Sechs Mitglieder einer kurdischen Großfamilie stehen seit heute vor dem Landgericht Hannover, weil sie nach dem tödlichen Sturz eines Angehörigen aus einem Gerichtsgebäude in Hameln randaliert haben sollen. Die fünf Männer und eine Frau sollen am Amtsgericht und später am Krankenhaus Polizisten und Notarztteam attackiert haben, insgesamt wurden damals 30 Personen verletzt. Die Beschuldigten müssen sich deshalb unter anderem wegen Landfriedensbruchs, Körperverletzung und Beleidigung verantworten.

Bruder und Mutter unter den Angeklagten

Unter den Angeklagten ist auch ein Bruder des Verstorbenen. Der 27-Jährige soll einen Tag vor dem tödlichen Sturz versucht haben, seinen wegen Raubes festgenommenen Bruder aus einem Streifenwagen zu befreien und muss sich deshalb wegen versuchter Gefangenenbefreiung verantworten. Bei den anderen Beschuldigten handelt es sich unter anderem um die Mutter, einen Onkel und einen Cousin des Toten. Die Angeklagten gehören der Volksgruppe der Mhallamiye-Kurden an. In Niedersachsen gab es bereits in mehreren Fällen Probleme mit Angehörigen dieser Gruppe.

26-Jähriger stürzte auf der Flucht aus siebtem Stock

Anlass für die Tumulte Mitte Januar 2015 war der Sturz eines 26-jährigen Familienmitglieds aus dem Hamelner Amtsgericht. Der junge Mann wurde verdächtigt, eine Tankstelle ausgeraubt zu haben und sollte an dem Tag dem Haftrichter vorgeführt werden. Er versuchte jedoch zu fliehen und fiel dabei aus dem siebten Stock des Gebäudes. Rund 30 Familienangehörige versammelten sich daraufhin vor dem Krankenhaus, in dem der Gestürzte später starb. Dort kam es zu Auseinandersetzungen, weil die Mutter und der Onkel die Gruppe angeheizt haben sollen, die Beamten zu attackieren.

Hohe Sicherheitsvorkehrungen im Landgericht

Um weitere Ausschreitungen vor Gericht zu verhindern, sind mehr Beamten vor Ort als üblich und Prozessbesucher müssen sich einer Personenkontrolle unterziehen. Dazu gehören der Gang durch einen Körperscanner sowie das Kopieren der Ausweise. Das Gericht hat für den Prozess mehr als 30 Verhandlungstage angesetzt. "Es sind sehr viele Vorwürfe in wechselseitiger Beteiligung, die aufzuklären sind", sagte Gerichtssprecher Hans-Christian Rümke. Allerdings, so hieß es am Vormittag aus dem Gericht, soll es Verständigungsgespräche geben, um das Verfahren abzukürzen.

Hintergrund zu den Mhallamiye-Kurden Mhallamiye-Kurden haben ihre Wurzeln in der Türkei, von wo aus sie Ende der 1920er-Jahre in den Libanon auswanderten. Die Mehrheit stammt aus der südostanatolischen Provinz Mardin. Während des libanesischen Bürgerkriegs in den 1980er-Jahren flohen viele nach Europa, unter anderem nach Deutschland. In Niedersachsen lebt die auch als M-Kurden bezeichnete Minderheit unter anderem in Hannover, Hildesheim, Göttingen, Osnabrück, Braunschweig und Lüneburg.



Einzelne Mhallamiye-Kurden bereiten der Justiz seit Jahren Probleme. Schwerpunkte sind Drogenhandel, Bedrohung und Körperverletzung, Diebstahl, Betrug und Raub. Nach Erkenntnissen des Landeskriminalamtes Niedersachsen ist die Zahl der Straftaten von Mitgliedern der Minderheit in den vergangenen Jahren deutlich gestiegen. 2002 waren es rund 100, im Jahr 2011 bereits 600.

