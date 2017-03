Stand: 26.03.2017 10:18 Uhr

Türkei-Referendum: Wahllokal öffnet Montag

Eines der zentralen Wahllokale für das umstrittene Verfassungsreferendum in der Türkei öffnet am Montag auf dem Messegelände in Hannover. Das bestätigte die Deutsche Messe AG. "Der Vertrag dazu ist unterschrieben", sagte Unternehmenssprecher Wolfgang Kossert. Der Tagungsbereich zwischen Messehalle 1 und 2 wird zum Wahllokal umfunktioniert. Geöffnet ist ab Montag jeden Tag von 9 Uhr bis 21 Uhr. Die Abstimmung läuft bis Sonntag, 9. April, und endet damit eine Woche vor dem Abstimmungstermin in der Türkei am 16. April. In diesem Zeitraum gebe es zwar weitere Veranstaltungen auf dem Messegelände. Kossert rechnet aber nicht mit "Kollisionen". Wie viele Besucher ins Wahllokal kommen werden, könne er nicht einschätzen, sagte Kossert.

Zahlen und Fakten zum Referendum NDR 1 Niedersachsen - Regional Hannover - 07.03.2017 06:30 Uhr Auch in Niedersachsen lebende Türken können über das umstrittene Verfassungsreferendum in der Türkei abstimmen. Sehen Sie hier Zahlen rund um die Abstimmung in Niedersachsen.







3 bei 2 Bewertungen Mit von 5 Sternen bewerten Vielen Dank. schließen Sie haben bereits abgestimmt. schließen

Polizei Hannover bewertet Gefährdungslage

Die Polizei Hannover plant wegen der Abstimmung einen Einsatz am Messegelände, wie Behördensprecherin Martina Stern bestätigte. "Wir werden sichtbar präsent sein." Die Polizei beobachte die aktuellen Entwicklungen und werde ihren Einsatz entsprechend anpassen. Darüber, mit wie vielen Beamten die Polizei vor Ort sein wird, wollte Stern keine Auskunft geben. Offizieller Veranstalter ist das Türkische Generalkonsulat in Hannover. Insgesamt sind rund 1,4 Millionen Türken in Deutschland wahlberechtigt. In Hannover könnten innerhalb der nächsten zwei Wochen mehrere 10.000 Türken zur Abstimmung kommen.

Videos 04:05 min Deutsch-türkischer-Streit: Eine Umfrage 06.03.2017 19:30 Uhr Hallo Niedersachsen Es gibt unter den Türken viele Meinungen zur Türkei. Jan Starkebaum und Sebastian Deeliga haben sich in Hannover und Salzgitter umgehört. Video (04:05 min)

Abstimmung in Hannover bereits bei Präsidentenwahl

Erstmals konnten Türken vor zweieinhalb Jahren den türkischen Präsidenten auf dem Messegelände wählen. Briefwahl ist für im Ausland lebende Türken nicht möglich. Sie können ihre Stimme prinzipiell in den 13 über die Bundesrepublik verteilten Konsulaten des Landes abgeben. In vier Städten werden die Wahllokale allerdings aus Platzgründen nicht in den Konsulaten sein, sondern in angemietete externe Räumlichkeiten verlegt. Das trifft neben Hannover auch auf Dortmund, Fürth und München zu. Anders als bei der Abstimmung vor zwei Jahren sind hier lebende Türken nicht verpflichtet, in ihrem regional zuständigen Konsulat ihre Stimme abzugeben, sondern sie können dies dort tun, wo es ihnen am besten passt.

Knapp 91.000 Türken leben in Niedersachsen. Ballungsräume hat die türkische Gemeinschaft in den Städten Hannover (rund 17.000 Menschen), Salzgitter (5.340), Braunschweig (5.140), Hildesheim (2.330) und Osnabrück (2.740). Dazu kommen türkischstämmige Menschen mit deutschem Pass.

Erdogan will mehr Macht

Mit dem Referendum will Staatspräsident Recep Tayyip Erdogan ein Präsidialsystem in der Türkei installieren. Türkische Politiker der Regierungspartei AKP wollten auch in Deutschland bei Auftritten für ein "Ja" zur Verfassungsänderung werben. Mehrere Städte hatten die Auftritte untersagt und damit eine diplomatische Krise ausgelöst. So erhielt einer der Vizechefs der türkischen Regierungspartei AKP, Mehmet Mehdi Eker, ein Verbot für politische Aktionen jeder Art in Niedersachsen. Privat besuchte Eker dennoch mehrere Moscheen in Hannover und nahm weitere private Termine wahr.

Dieses Thema im Programm: NDR 1 Niedersachsen | Regional Hannover | 07.03.2017 | 06:30 Uhr