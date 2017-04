Stand: 07.04.2017 15:28 Uhr

Türkei-Referendum: In Hannover wird fleißig gewählt

Auch auf dem Messegelände Hannover wird über die Zukunft der Türkei entschieden. Noch bis Sonntagabend können die rund 91.000 in Niedersachsen lebenden Türken über die Einführung eines Präsidialsystems am Bosporus abstimmen. Und immerhin knapp ein Drittel von ihnen hat nach Angaben des türkischen Konsulats von Ende März bis Freitag das Wahlrecht für Auslandstürken in Anspruch genommen. Am Wochenende werden noch einmal rund 10.000 Wähler erwartet, einen ähnlich großen Andrang gab es bereits am vergangenen Wochenende.

Türkeireferendum: Wahllokal hat geöffnet Hallo Niedersachsen - 27.03.2017 19:30 Uhr Tausende türkische Staatsbürger sind aufgerufen, über das Verfassungsreferendum in der Türkei abzustimmen. Auch vor dem Wahllokal ist die Stimmung emotional aufgeladen.







5 bei 2 Bewertungen Mit von 5 Sternen bewerten Vielen Dank. schließen Sie haben bereits abgestimmt. schließen

Bundesweit bislang 35 Prozent Wahlbeteiligung

Über die umstrittene Verfassungsreform, die Präsident Recep Tayyip Erdogan mit der Einführung eines Präsidialsystems noch mehr Macht verschaffen würde, dürfen in Deutschland insgesamt 1,4 Millionen Türken abstimmen. 35 Prozent von ihnen haben diese Möglichkeit bundesweit bislang genutzt. Die Stimmabgabe ist in mehreren türkischen Konsulaten möglich. In der Türkei findet das Referendum am 16. April statt.

Hannover und Salzgitter mit größtem Wählerpotenzial

In Niedersachsen bilden die Städte Hannover (rund 17.000 Menschen), Salzgitter (5.340), Braunschweig (5.140), Hildesheim (2.330) und Osnabrück (2.740) Schwerpunkte der türkischen Gemeinschaft. Dazu kommen türkischstämmige Menschen mit deutschem Pass. Vor dem Referendum hatte es in Niedersachsen wie auch bundesweit Streit um Wahlkampfauftritte türkischer Politiker gegeben.

Dieses Thema im Programm: Hallo Niedersachsen | 27.03.2017 | 19:30 Uhr