Trio aus Gronau wegen Vergewaltigung angeklagt

Der 36-Jährige hatte kurz vor Weihnachten seine Nachbarin in Gronau (Landkreis Hildesheim) besucht, weil die ihren Geburtstag nachfeiern wollte. Die 45-Jährige hatte außerdem ihren getrennt lebenden Ehemann und einen Freund eingeladen. Dann, so rekonstruiert es Staatsanwaltschaft Hildesheim, sei ein Streit um eine Flasche Wodka eskaliert. Der Nachbar wurde zu Boden geschlagen, dann sollen die drei anderen auf ihn eingetreten, ihn mit einem Fleischklopfer geschlagen, gewürgt und sexuell gedemütigt haben. 30 Stunden dauerte das Martyrium offenbar. Nun hat die Staatsanwaltschaft Anklage gegen das Trio erhoben, wie die Behörde am Freitag mitteilte.

Beschuldigte sitzen in Untersuchungshaft

Der 45-Jährigen und den 42 sowie 43 Jahre alten Männern werden besonders schwere Vergewaltigung, gefährliche Körperverletzung und Freiheitsberaubung vorgeworfen. Der 36-Jährige konnte demnach nur entkommen, weil die Beschuldigten ihn zur Prostitution zwingen wollten. Dazu hätten sie ihm erlaubt, die Wohnung zu verlassen, so die Anklagebehörde weiter. Im Krankenhaus hätten Ärzte bei dem Mann Knochenbrüche im Gesicht und Prellungen am ganzen Körper festgestellt. Das Trio sitze seither in Untersuchungshaft. Bislang habe sich niemand von den dreien zu den Vorwürfen geäußert.

