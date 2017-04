Stand: 07.04.2017 12:20 Uhr

Toter nach Brand in Steyerberger Bauernhaus

Bei einem Großbrand im Landkreis Nienburg ist am Morgen ein ländliches Anwesen komplett zerstört worden. Dabei ist ein Mensch ums Leben gekommen. Noch ist unklar, ob es sich um den 80-jährigen Bewohner des ehemaligen Bauernhofs im Steyerberger Ortsteil Voigtei handelt, wie ein Polizeisprecher gegenüber NDR.de mitteilte. Dieser gelte offiziell als vermisst. Der in dem Haus lebende Künstler soll alleinstehend gewesen sein.

Brandursache ist noch völlig unklar

Die Leiche wurde am Vormittag in der Ruine des Bauernhauses entdeckt. Die Person sei bis zur Unkenntlichkeit verbrannt, so die Polizei. Von dem abgelegenen Fachwerkhaus sind nach Angaben der Polizei nur noch qualmende Trümmer übrig geblieben. Das Feuer war kurz vor 7 Uhr gemeldet worden. Die Brandursache ist noch unbekannt. Der Sachschaden beläuft sich laut Polizei auf rund 150.000 Euro.

