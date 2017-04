Stand: 04.04.2017 14:25 Uhr

Getötete Frau in Seelze: Identität geklärt

Die Identität der gestern in Seelze gefundenen Leiche ist geklärt. Bei der Toten handelt sich laut Polizei um eine 29-Jährige aus dem Schaumburger Land, deren Personalien feststehen. Nach der bereits am Montag durchgeführten Obduktion ist auch klar, dass die Frau laut Polizei "definitiv Opfer eines Verbrechens wurde". Demnach führte äußere Gewalteinwirkung zum Tod der jungen Frau. Am Vormittag hatten Polizisten das Waldstück im Seelzer Ortsteil Dedensen noch einmal durchsucht. Dabei wurde nach Polizeiangaben Beweismaterial sichergestellt, das aktuell ausgewertet werde.

Seelze: Identität der toten Frau geklärt NDR 1 Niedersachsen - Regional Hannover - 04.04.2017 14:30 Uhr Am Montag hat eine Spaziergängerin in einem Waldstück in Seelze eine Leiche gefunden. Bei der Toten handelt es sich um eine 29-Jährige aus dem Schaumburger Land.







Verwandte und Kollege hatten Frau als vermisst gemeldet

Aufgrund eines Zeugenaufrufs der Polizei Hannover hatte sich gestern Abend ein Mann beim Kriminaldauerdienst gemeldet und mitgeteilt, dass seine Kollegin nicht zur Arbeit erschienen sei. Weitergehende Ermittlungen ergaben, dass dieselbe Frau nahezu zeitgleich von Angehörigen bei der Polizei in Bad Nenndorf vermisst gemeldet worden war.

Polizei sucht weiter Zeugen

Eine Spaziergängerin hatte die Frauenleiche am Montagmorgen bei einem Spaziergang mit ihrem Hund gefunden. Der leblose Körper lag der Polizei zufolge auf einem Feldweg in der Nähe des Mittellandkanals. Nun suchen die Ermittler der Kripo weiterhin dringend Zeugen, die im Bereich des Fundorts Verdächtiges beobachtet haben. Anhand der derzeit vorliegenden Informationen geht die Polizei davon aus, dass die Leiche der 29 Jahre alten Frau seit dem Wochenende in dem Waldstück lag.

Weitere Hinweise nimmt der Kriminaldauerdienst Hannover unter (0511) 109 55 55 entgegen.

