Tötete 25-Jähriger aufgrund psychischer Probleme?

Der 25-Jährige, der für zwei gewaltsame Todesfälle in Hannover innerhalb weniger Tage verantwortlich sein soll, könnte die Taten unter dem Einfluss einer psychischen Erkrankung begangen haben. Weil das Motiv bislang völlig unklar sei und die Taten nach bisherigen Erkenntnissen in keinem Zusammenhang stehen, habe man ein psychiatrisches Gutachten in Auftrag gegeben, sagte Oberstaatsanwalt Thomas Klinge gegenüber NDR.de. Eine derartige "Eskalation der Gewalt" bei einem zuvor nicht auffällig gewordenen Mann sei außergewöhnlich: "Zweimal Totschlag innerhalb von drei Tagen - das fällt schon sehr aus dem Rahmen." Am Ostersonnabend war eine 27-jährige Frau in der Südstadt, am vergangenen Dienstag dann ein 23-Jähriger in Kleefeld getötet worden.

Studium erst kürzlich abgebrochen

Man werde sich sehr genau die Lebensverhältnisse des seit Dienstag in Untersuchungshaft Sitzenden ansehen, sagte Klinge: "Dabei wird vor allem eine Rolle spielen, was sich vielleicht erst kürzlich verändert hat." Der Oberstaatsanwalt bestätigte, dass der 25-Jährige vor Kurzem sein Studium der Elektrotechnik abgebrochen habe, wollte sich zu weiteren Details aber nicht äußern. Die "Hannoversche Allgemeine Zeitung" berichtet in ihrer Sonnabend-Ausgabe, der 25-Jährige habe nach der Exmatrikulation seine Mutter in Damaskus angerufen und angekündigt, sich das Leben nehmen zu wollen. Daraufhin habe die Mutter einen mit dem Tatverdächtigen befreundeten 23-jährigen Syrer, der ebenfalls in Hannover wohnt, kontaktiert. Als dieser dann seinen Landsmann aufgesucht habe, sei es zu der zweiten Tat gekommen, so die Zeitung.

Hannover: Mutmaßlicher Messerstecher gefasst Hallo Niedersachsen - 21.04.2017 19:30 Uhr Die Polizei hat nach zwei Morden in Hannover den mutmaßlichen Täter gefasst. Der 25-Jährige soll eine 27-jährige Frau und nur drei Tage später einen jungen Mann erstochen haben.







Ermittlungen zunächst wegen Totschlag

Die Ermittlungen liefen auf Hochtouren, eine Vielzahl von Zeugen werde befragt, sagte Klinge. Da man im Augenblick noch überhaupt keine Erkenntnisse darüber habe, warum die 27-Jährige und der 23-Jährige getötet wurden, spreche man von Totschlag und nicht von Mord. "Das kann sich aber ändern, wenn andere Informationen vorliegen", sagte Klinge. Dabei könne auch das Ergebnis des psychiatrischen Gutachtens eine Rolle spielen.

