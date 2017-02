Stand: 08.02.2017 11:22 Uhr

Tochter zum Sex angeboten: Vier Jahre Haft

Weil sie ihre damals 16-jährige Tochter zur Prostitution angeboten hatte, muss eine Mutter ins Gefängnis. Das Landgericht Hildesheim verurteilte sie zu vier Jahren Haft. Die 37-Jährige hatte ihre Tochter über Internetportale zum Sex angeboten. Sie legte die Termine fest und behielt das Geld der Freier ein. Als sich ihre Tochter weigerte, sich weiter verkaufen zu lassen, drohte die Mutter ihr mit Rauswurf.

Freund missbraucht andere Tochter

In das Urteil flossen weitere Taten ein. So wurde die Frau auch wegen schweren sexuellen Missbrauchs von Kindern in zwei Fällen verurteilt. Laut Anklage war sie dabei, als sich ihr Freund an der jüngeren, damals elfjährigen Tochter verging. Den Mann verurteilte das Gericht zu vier Jahren und zwei Monaten Haft. Der Mann hatte die Taten geleugnet, die Frau gestanden. Weil die beiden Opfer zum Tatzeitpunkt minderjährig waren, verhandelte das Gericht unter Ausschluss der Öffentlichkeit. Erst zur Urteilsverkündung wurden Zuschauer zugelassen.

