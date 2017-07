Stand: 18.07.2017 14:53 Uhr

Tempolimit: Asphalt auf der A 2 wirft Blasen

Freie Fahrt hieß es nur kurz. Auf der Autobahn 2 zwischen Garbsen und Wunstorf gilt nur ein Jahr nach umfangreichen Bauarbeiten wieder Tempo 80. Der Grund: Auf dem Abschnitt haben sich zahlreiche Blasen im Asphalt gebildet. Die Landesbehörde für Straßenbau und Verkehr geht davon aus, dass sich gut 100 solcher Wölbungen auf dem gut vier Kilometer langen Streckenabschnitt gebildet haben.

Tempolimit soll vor Unfällen schützen

Bei den hohen Temperaturen vor etwa zwei Wochen habe sich Wasserdampf gebildet und den Straßenbelag nach oben gedrückt. Mitarbeiter der Straßenmacherei hätten die Blasen daraufhin aufgestochen und den Asphalt wieder platt gedrückt, so die Behörde. Nun müsse abgewartet werden, ob sich weitere Blasen bilden. Das Tempolimit bleibe daher erst einmal bestehen, um Auto- und Motorradfahrer vor möglichen Unfällen zu schützen.

Feuchtigkeit dringt in Asphaltschicht

Schäden dieser Art sind nach Angaben der Straßenbaubehörde nicht außergewöhnlich. Sie entstehen, wenn Nässe in den Asphalt eindringt. Gerade bei sogenanntem Flüster-Asphalt, der aus Lärmschutzgründen gerne verwendet wird, sei dies häufiger der Fall. Denn der Belag sei so grobporig, dass er für Feuchtigkeit besonders anfällig sei. Steigen kurz nach Niederschlägen die Außentemperaturen stark an, könne das Wasser in der Bitumenschicht anfangen zu kochen, was wiederum zu Blasen an der Fahrbahnoberfläche führe.

"Die Zeit haben wir nicht"

Gibt es Niederschläge während eine Fahrbahn saniert wird, dann sollte nach Möglichkeit so lange abgewartet werden, bis der Asphalt wieder komplett trocken ist, sagte Friedhelm Fischer von der Straßenbehörde NDR 1 Niedersachsen. Während dies in wärmeren Ländern kein Problem darstelle, setzte das wechselhafte Wetter in Niedersachsen die Bauunternehmer unter Druck. "Die Zeit, abzuwarten, haben wir einfach nicht", so Fischer. Derzeit prüfe die Behörde, ob die zuständige Straßenmeisterei die Kosten des Schadens übernehmen muss. Noch könne nicht eingeschätzt werden, wie hoch diese ausfallen werden, so Fischer.

Blasen im Asphalt nicht ungewöhnlich

Ähnliche Schäden gab es nach Angaben der Behörde auch im Sommer 2014 auf der Autobahn 7 zwischen Mellendorf und Berkhof. In diesem Fall sei jedoch nicht Nässe und wechselhaftes Wetter Schuld an den Blasen im Asphalt gewesen - vielmehr hätten die extrem hohen Temperaturen und die starke Befahrung der Strecke zu den sogenannten Blow-Ups geführt.

