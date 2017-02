Stand: 15.02.2017 11:11 Uhr

TUIfly muss Reisenden Entschädigung zahlen

Nach den zahlreichen Flugausfällen bei TUIfly im vergangenen Herbst muss das Unternehmen zwei Klägern Entschädigungen zahlen. Das entschied das Amtsgericht Hannover am Mittwoch. Insgesamt sind mehr als 700 Klagen in Hannover eingereicht worden. Das Urteil zu den beiden ersten könnte Signalwirkung haben: Ein Rentnerehepaar aus Bergisch-Gladbach in Nordrhein-Westfalen hat nun Anspruch auf 800 Euro Entschädigung. Der gebuchte Flug landete fast vier Stunden später als geplant auf der griechischen Insel Kos. Eine fünfköpfige Familie aus Celle bekommt 2.000 Euro, weil ihre Reise ganz abgesagt wurde.

TUIfly wertet Krankmeldungen als "wilden Streik"

Bislang wollte TUIfly den Kunden keine Entschädigungen zahlen. Das Unternehmen hat lediglich den Reisepreis erstattet. Es beruft sich nach Gerichtsangaben darauf, dass die hohe Zahl an Krankmeldungen ein "wilder Streik" und somit ein außergewöhnlicher Umstand im Sinne von höherer Gewalt gewesen sei.

Videos 04:53 min Flugausfälle: Muss TUIfly Schadenersatz zahlen? 14.02.2017 19:30 Uhr Hallo Niedersachsen Am Amtsgericht Hannover wird derzeit verhandelt, ob TUIfly nach Flugausfällen im Herbst Schadenersatz zahlen muss. Krankmeldungen der Besatzung hatten für gestrichene Flüge gesorgt. Video (04:53 min)

2,4 Millionen Euro Entschädigung für einen Tag möglich

Wie teuer die Klagen für TUIfly insgesamt werden, kann bislang nur geschätzt werden. Denn das Gericht betrachtet jeden Fall einzeln. Laut EU-Fluggastverordnung stehen jedem Reisenden unter Umständen mindestens 250 Euro Entschädigung zu - je nach Fluglänge und Dauer der Verspätung auch deutlich mehr. Allein am 7. Oktober waren 9.700 Fluggäste von den Ausfällen betroffen. So käme für die Fluggesellschaft schon für die Zahlung der Mindestentschädigung an diesem Tag eine Summe von 2,4 Millionen Euro zusammen.

Ausfälle nach Fusionsplänen

Bevor es zu der ungewöhnlichen Häufung von spontanen Krankmeldungen kam, war bekannt geworden, dass TUIfly zusammen mit der österreichischen Air-Berlin-Tochter Niki in eine neue Dachgesellschaft unter Führung der arabischen Fluglinie Etihad integriert werden soll. Arbeitnehmervertreter befürchteten daraufhin Jobverluste. TUIfly hat im Streit um die Zukunft des Unternehmens mittlerweile eingelenkt und ist den Arbeitnehmern mit einer mindestens dreijährigen Standort- und Tarifgarantie entgegengekommen.

Trotz Flugausfälle: Mit weniger Verlust in das neue Geschäftsjahr

Den massenhaften Flugausfällen zum Trotz ist der Reisekonzern mit weniger Verlust in sein neues Geschäftsjahr gestartet als im Vorjahr. Für das erste Geschäftsquartal verzeichnete TUI einen saisontypischen Umsatzverlust von knapp 118 Millionen - das ist rund ein Drittel weniger Verlust als noch im 2015. Der Umsatz zog konzernweit um gut zwei Prozent auf 3,3 Milliarden Euro an.

Dieses Thema im Programm: Niedersachsen 18.00 Uhr | 15.02.2017 | 18:00 Uhr