Stadt Hannover sagt AKP-Veranstaltung ab

1898 wurde der Lister Turm nach dem Entwurf des Architekten Hermann Schaedler als Ort für Platzkonzerte und Ballvergnügen eröffnet. Nach dem zweiten Weltkrieg diente der Lister Turm einige Zeit als Armeepoststelle der Briten, bis 1950 die Landesmusikschule ihren Ausbildungsbetrieb hier aufnahm. Die in "Staatliche Hochschule für Musik und Theater" umbenannte Institution zog 1973 in ihren Neubau am Emmichplatz, und aus dem Lister Turm wurde nach einem Umbau ein kommunales Freizeitheim und ein neuer Bürgertreffpunkt in der List. Einige Räume können gemietet werden, darunter ein Saal mit Platz für 200 Personen.