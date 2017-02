Stand: 06.02.2017 06:44 Uhr

Sozialbetrug? Sudanese steht vor Gericht

Vor dem Amtsgericht in Hannover beginnt heute ein Prozess, der von vielen Menschen aufmerksam beobachtet wird. Denn es geht um ein Thema, das seit ein paar Wochen in Niedersachsen hohe Wellen schlägt: Sozialbetrug von Flüchtlingen. Das NDR Regionalmagazin Hallo Niedersachsen hat erst kürzlich eine ganze Reihe solcher Fälle in Braunschweig aufgedeckt - in der vergangenen Woche gab es daraufhin heftige Debatten im Niedersächsischen Landtag.

Leistungsbetrug in sieben Fällen

Vor Gericht steht in Hannover ein Mann aus dem Sudan, dem die Staatsanwaltschaft so genannten Leistungsbetrug in sieben Fällen vorwirft. Der Mann soll ganz gezielt das Behörden-Wirrwarr während des ersten großen Flüchtlingszuzugs ausgenutzt und sich mehrere Identitäten zugelegt haben, um gleich an mehreren Orten Sozialleistungen zu kassieren - neben Hannover unter anderem in Salzgitter und Cuxhaven. Die Schadenssumme soll bei rund 21.000 Euro liegen.

Ex-Mitarbeiterin deckt 300 Fälle auf

In Braunschweig, wo rund 300 Fälle von Sozialbetrug im Raum stehen, war der Angeklagte nicht. Die Ähnlichkeiten sind allerdings offensichtlich: Dort haben sich im selben Zeitraum ebenfalls Sudanesen mit Mehrfachidentitäten Leistungen erschlichen. Sie nutzten aus, dass zum damaligen Zeitpunkt Fingerabdruck-Scanner noch nicht flächendeckend im Einsatz waren. Aufgedeckt wurde der Sozialbetrug in Braunschweig von einer früheren Mitarbeiterin der Landesaufnahmestelle, die sich an die Polizei wandte, nachdem die Behörde nicht auf ihre Hinweise reagierte. Erst so kamen der Vorgang und damit auch die öffentliche Debatte ins Rollen.

Streit über mögliche Vertuschung

Zum politischen Streitfall wurde die Sache wegen der Frage, ob die Vorfälle vertuscht werden sollten. Das niedersächsische Innenministerium weist dies zurück. Die Mitarbeiterin, die den Skandal aufdeckte, sagt jedoch, dass ein Ordner mit 30 Fällen, die sie aufgelistet hatte, von Februar bis Mai unbearbeitet bei der Behörde gestanden haben soll. Die Opposition erhebt daher unter anderem gegenüber der Landesaufnahmestelle den Vorwurf, dass man aus Gründen der politischen Opportunität den Vorgang zunächst zurückgehalten habe.

Hinweise auf Organisierte Kriminalität?

Mittlerweile liegen bei der Staatsanwaltschaft Braunschweig Strafanzeigen gegen die Landesaufnahmebehörde in Braunschweig vor. Außerdem ist intern ein Disziplinarverfahren auf den Weg gebracht worden. Innenminister Boris Pistorius (SPD) erklärte im Landtag, dass es Sozialbetrug auch in den anderen Aufnahmestellen gegeben habe. Die genaue Fallzahl kenne er allerdings noch nicht. Und: Kriminalisten sagten im vertraulichen Gespräch mit NDR Info, es müsse auch geprüft werden, ob hinter den Betrügereien nicht möglicherweise auch ein ganzes Netzwerk stecken könne - also sogenannte Organisierte Kriminalität.

