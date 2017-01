Stand: 25.01.2017 13:40 Uhr

Snowden wieder per Live-Stream auf der CeBit

In zwei Monaten startet die CeBit, und erneut will sich der bekannte Whistleblower Edward Snowden per Live-Schaltung auf der Computermesse äußern. Bereits vor zwei Jahren hatte sich der Enthüller von geheimen Unterlagen des US-Geheimdienstes NSA live nach Hannover schalten lassen. Damals sagte er zu den IT-Experten bei der CeBit-Veranstaltung Global Conferences: "Die Geheimdienste suchen nicht nur nach Terroristen, sie suchen nach Personen, die Zugänge auf geschlossene Systeme haben, sie haben Systemadministratoren wie Sie als Ziel." Was Snowden, der seit Jahren im russischen Asyl lebt, auf der kommenden CeBit den Besuchern zu sagen hat, ist noch unklar. Doch würde es überraschen, wenn es nicht wieder um das große Thema staatliche Überwachung ginge.

Wandeln und Wundern auf der CeBIT 25.01.2017 13:15 Uhr Autor/in: Manuel Gehrke, Claudia Wohlsperger 1999 hat Doris Schröder-Köpf als Kanzler-Gattin den "Cyber Mind Helm" ausprobiert, 2015 testete das Publikum VR-Brillen. Was waren die Highlights der CeBIT in den vergangenen Jahren?







Partnerland Japan kommt mit 120 Unternehmen

Was feststeht, ist, dass Datensicherheit, der Einsatz von künstlicher Intelligenz oder Robotern sowie virtuelle Realität zu den Trendthemen der CeBIT vom 20. bis 24. März gehören. Messechef Oliver Freese versprach am Mittwoch in Hannover zahlreiche Anwendungsbeispiele für die Industrie. "Die Digitalisierung hat das Labor verlassen, sie ist angekommen in den Betrieben", sagte er. Die Messe in Hannover sei ein Schaufenster für die Zukunft in Zeiten der Digitalisierung. Bei der Messe sollen Chancen und Herausforderungen der digitalen Transformation beleuchtet werden. Partnerland ist diesmal die Technologienation Japan, aus der rund 120 Unternehmen nach Hannover kommen werden. Insgesamt will die Messe die Branchen Versicherungen und Banken, Handel, den Gesundheitssektor, die öffentliche Hand und den Automobilbereich in den Fokus stellen. Einen besonderen Akzent legt die diesjährige CeBIT auf die Drohnen-Thematik.

