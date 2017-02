Stand: 15.02.2017 11:57 Uhr

Trotz der Narben nach vorn blicken

Es ist ein Mut machender und mutiger Schritt - einer, der anderen helfen soll. Ein Jahr nach der Säure-Attacke ihres ehemaligen Freundes hat Vanessa Münstermann am Mittwoch einen Verein für Opfer mit ähnlichen Schicksalen vorgestellt. "AusGezeichnet" hat die 28-jährige Hannoveranerin den Verein genannt, der entstellten Opfern teils schon im Krankenhaus helfen soll. Auch für Menschen, die von Geburt an entstellt sind, möchte die Kosmetikerin Ansprechpartnerin sein und sie bestärken, mit ihrem Aussehen offensiv umzugehen. Münstermann will zeigen, dass das Leben weitergeht - denn Säureangriffe zielen meist darauf ab, die Opfer so sehr zu entstellen, dass sie keine Beziehungen mehr eingehen können, dass ihre Zukunft verbaut ist. Münstermann geht den anderen Weg, will sich nicht einschränken lassen.

Das Opfer kämpft für andere





















Nach dem Angriff: Mehr als 20 Operationen

Der Ex-Freund, vorbestraft wegen Gewalt- und Drogendelikten, hatte sie vor einem Jahr beim Gassi-Gehen im hannoverschen Stadtteil Leinhausen mit ihrem Hund überrascht und ihr industriellen Rohrreiniger ins Gesicht geschüttet. Münstermann musste nach der Tat am 15. Februar 2016 ins künstliche Koma versetzt werden und seitdem mehr als 20 Operationen über sich ergehen lassen. Dennoch: Das Ohr fehlt, das linke Auge ist fast komplett zerstört, der Mund hängt schief. Zwölf Jahre lang müsse sie sich wahrscheinlich noch immer wieder neu operieren lassen, sagt die junge Frau. Im Moment hat sie massive Probleme mit dem Auge: Sie sieht nur noch etwa 15 Prozent, die Wimpern wachsen nach innen. Im August 2016 wurde der Täter zu einer Haftstrafe von zwölf Jahren verurteilt.

Täter wollen den Opfern die Zukunft verbauen

Nach Einschätzung der Frauenrechtsorganisation "Terre des Femmes" ist ein solches Säure-Attentat in Deutschland eine Seltenheit. Es komme eher in Bangladesch und Indien vor, sagt Referentin Birte Rohles. Die Attentate würden vor allem von zurückgewiesenen Männern begangen. "Die Täter wollen die Frauen damit ihr Leben lang zeichnen, ihnen eine Zukunft verbauen. Auch wollen sie damit häufig verhindern, dass die Frau eine neue Beziehung eingehen wird." Zumindest in finanzieller Hinsicht hat der Täter sein Ziel erreicht. Im Moment lebt Münstermann noch von Krankengeld und setzt sich mit der Rentenversicherung auseinander. "Natürlich ist die Existenzangst da", sagt sie. "Ich bin wirtschaftlich wertlos."

Archivvideo 02:41 min "Er soll sehen, was er mir angetan hat" Vanessa Münstermann hat ihren Ex-Freund vor Gericht das erste Mal wiedersehen. Sie hat sich zwar davor gefürchtet, sich aber bewusst dafür entschieden. (30.07.2016) Video (02:41 min)

Helfen, wo die medizinische Versorgung aufhört

Und deswegen wolle der Verein auch finanzielle Unterstützung leisten. Doch nicht nur Opfern von relativ seltenen Säureattentaten will der neue Verein eine Hilfe sein. Der Selbsthilfeverband Cicatrix gibt an, dass rund 700.000 Personen pro Jahr Verbrennungen erleiden, etwa durch Strom und Säure. Die meisten Brandverletzungen entstehen durch Haushaltsunfälle. Auch ihnen wolle "AusGezeichnet" helfen, sagt der Sprecher des jungen Vereins. Man wolle dort anschließen, wo die medizinische Versorgung bislang aufhört: Kosten für die Behandlungen von Narben übernehmen oder sich um psychologische Betreuung kümmern. Und vor allem: Den Menschen zeigen, dass sie sich nicht verstecken müssen.

"Er hat mich mit eingesperrt"

Der Verurteilte sitzt im Gefängnis in Hannover. "Er schreibt mir Briefe, von wegen er liebt mich noch", sagt Münstermann. "Er schreibt die Briefe nicht in dem Sinn, es tut mir leid, dass ich dir das angetan habe, sondern als ob wir einen Autounfall hatten. Nach dem Motto: 'Wir müssen da jetzt durch'." Besonders vor Operationen, deren Narkosen sie schlecht verträgt, kommen Hassgefühle in ihr auf. "Ich sitze dann in meinem Zimmer und denke, er hat zwar Gitter davor, aber ich kann jetzt auch nicht einfach rausstiefeln und sagen, ich gehe jetzt shoppen. Er hat mich mit eingesperrt - und wenn es nur in meiner eigenen Haut ist." Ihr graut vor dem Tag, an der ihr Peiniger wieder entlassen wird. "Mein größter Wunsch ist, dass er nicht mehr an mich rankommt."

