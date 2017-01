Stand: 23.01.2017 08:17 Uhr

Reisebus geht auf A 2 in Flammen auf

Ein Reisebus ist am Sonntagabend auf der Autobahn 2 bei Bad Eilsen (Landkreis Schaumburg) komplett ausgebrannt. Nach Angaben eines Polizeisprechers bemerkten die beiden Fahrer während der Fahrt nach Berlin, dass im Motorraum im hinteren Teil des Busses ein Feuer ausgebrochen war. Sie seien daraufhin sofort rechts rangefahren und ausgestiegen. Verletzungen hätten sie nicht erlitten, so der Sprecher. Fahrgäste befanden sich zu diesem Zeitpunkt nicht im Bus. Als die Feuerwehr eintraf, brannte bereits der gesamte Bus. Die Ursache für das Feuer ist bislang noch unklar. Wie die Polizei NDR.de mitteilte, werden Brandermittler den Bus begutachten. Die Höhe des Schadens ist noch nicht beziffert. Die Autobahn in Richtung Berlin musste während der Löscharbeiten zeitweise gesperrt werden.

Reisebus brennt aus - A 2 gesperrt 23.01.2017 07:39 Uhr Auf der A 2 bei Bad Eilsen (Landkreis Schaumburg) ist am Sonntagabend ein Reisebus ausgebrannt. Die beiden Busfahrer blieben unverletzt. Fahrgäste waren nicht an Bord.







0 bei 0 Bewertungen Mit von 5 Sternen bewerten Vielen Dank. schließen Sie haben bereits abgestimmt. schließen

Dieses Thema im Programm: NDR 1 Niedersachsen | Regional Hannover | 23.01.2017 | 06:30 Uhr