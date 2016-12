Stand: 30.12.2016 12:11 Uhr

Regionalbahn rammt Müllwagen - Lkw-Fahrer tot

Bei einem Unfall an einem unbeschrankten Bahnübergang zwischen Landesbergen und Leese (Landkreis Nienburg) ist am Vormittag ein Müllwagen mit einem Regionalzug kollidiert. Die Bahn war auf dem Weg von Bielefeld nach Nienburg. Bei dem Zusammenprall starb nach ersten Informationen der Feuerwehr der Lkw-Fahrer. Der Müllwagen brannte komplett aus. Der Lokführer kam offenbar mit leichten Verletzungen ins Krankenhaus, sagte Bahnsprecher Egbert Meyer-Lovis. Die Unfallursache ist unklar, hieß es von der Polizei. Sie will Zeugen vernehmen und technische Geräte wie Fahrtenschreiber auswerten.

Fahrerkabine in Brand

Nach dem Zusammenprall sprang der vordere Zugteil aus den Schienen, die Fahrerkabine geriet in Brand. Der Lokführer konnte sich retten, so die Feuerwehr. In dem Zug saßen nach Bahnangaben etwa 60 Reisende. Vier wurden laut Feuerwehr leicht verletzt. Die Strecke ist voll gesperrt. Die Sperrung wird bis 2. Januar bestehen, so Meyer-Lovis. Die Bahn hat einen Ersatzverkehr mit Bussen zwischen Minden und Nienburg eingerichtet.

