Rauchmelder wecken Bewohner in letzter Sekunde

12.03.2017 09:45 Uhr Autor/in: Christian Domke

Früh am Sonntagmorgen ist eine Familie in Elze von den Rauchmeldern geweckt worden. Als die Feuerwehr eintrifft, brennt der Dachstuhl bereits. Die Schäden am Holzhaus sind groß.