Prozess nach Babyfund im Koffer beginnt

Knapp fünf Monate ist es her, dass in einer Wohnung in Hannover zwei Babys in einem Koffer gefunden worden. Als die Polizei den Koffer fand, war ein Baby noch am Leben. Von dem anderen waren nur noch die sterblichen Überreste vorhanden. Heute beginnt vor dem Landgericht Hannover der Prozess gegen die 22-jährige Mutter. Sie muss sich unter anderem wegen versuchten Totschlags und Verletzung der Fürsorgepflicht verantworten. Der Frau wird vorgeworfen, ihr neugeborenes Baby Ende September unversorgt in einem Koffer abgelegt zu haben.

Mädchen war 10 bis 14 Tage alt

Der Lebensgefährte fand das Baby nach drei Tagen in der gemeinsamen Wohnung in Hannover-Vahrenwald und alarmierte die Polizei. Bei dem überlebenden Kind handelte es sich laut Haftbefehl um ein 10 bis 14 Tage altes Mädchen. Das Schicksal des anderen Babys dürfte wohl ungeklärt bleiben. Denn die Gerichtsmediziner konnten bei ihren Untersuchungen nicht feststellen, ob das Baby im Januar 2015 möglicherweise bereits tot zur Welt gekommen war. Die Ermittlungen in dem Fall sind eingestellt worden.

Für den Prozess sind vier Termine bis Anfang März geplant.

