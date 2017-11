Stand: 08.11.2017 18:39 Uhr

Prozess gegen Abu Walaa: Islamist plante Anschlag

Einer der vier Mitangeklagten im Prozess gegen Ahmad A. alias Abu Walaa soll einen Anschlag auf Polizisten in Wuppertal (Nordrhein-Westfalen) geplant haben. Wie der 23-jährige Kronzeuge Anil O. in dem Terrorprozess am Mittwoch vor dem Oberlandesgericht Celle sagte, hatte der 28-jährige Angeklagte nach eigenen Angaben bereits Pistolen mit Schalldämpfern beschafft. Der Anschlag sollte im Sommer 2015 eine Racheaktion für einen harten Zugriff eines Polizeikommandos gegen den Kronzeugen und einen weiteren Islamisten in Wuppertal werden. Er und sein Freund hätten den Anschlag aber abgelehnt, so der Zeuge weiter.

"Gewalt im Namen Allahs"

Zuvor hatte die Aussage des Kronzeugen schwere Vorwürfe gegen den Hauptangeklagten erbracht. "Es wurde dazu aufgerufen, Gewalt im Namen Allahs anzuwenden", sagte der 23-jährige Deutschtürke Anil O. vor Gericht aus. Der Hauptbelastungszeuge schilderte vor Gericht seine Radikalisierung und Unterweisung durch zwei der Angeklagten im Ruhrgebiet. "Uns wurden zwei Optionen dargelegt: Der bewaffnete Kampf in Deutschland, das heißt, hier Anschläge verüben, oder die Ausreise zum IS", so der Zeuge weiter.

Zentrale Führungsfigur des IS?

Angeklagt sind neben dem 33-jährigen A., der sich selbst Abu Walaa nennt, vier weitere Männer. Die Bundesanwaltschaft hält Abu Walaa für die zentrale Führungsfigur des IS in Deutschland. Die Angeklagten müssen sich seit Ende September wegen Unterstützung und Mitgliedschaft bei IS verantworten. Gemeinsam mit den Mitangeklagten soll Abu Walaa junge Menschen radikalisiert und in IS-Kampfgebiete geschickt haben.

Zeugenschutzprogramm für Anil O.

Kronzeuge Anil O. ist ein früherer IS-Sympathisant aus Gelsenkirchen (Nordrhein-Westfalen). Er hat sich mittlerweile vom IS losgesagt und gegen seine früheren Kampfgenossen ausgesagt. Er lebt derzeit gemeinsam mit seiner Frau in einem Zeugenschutzprogramm. Im September 2015 war er mit Frau und Kind in die Türkei und nach Syrien gereist. Die Gruppe um Abu Walaa soll zuvor seine Ausreise ins Kampfgebiet nach Syrien organisiert haben. Der Zeuge sagte aus, dass Abu Walaa der einzige Prediger in Deutschland gewesen sei, der IS-Ausreisen unterstütze. Darüber hinaus hätten ihm zwei der in Celle mitangeklagten Männer gesagt, dass es sich bei Abu Walaa um "den IS-Repräsentanten in Deutschland" handele.

Anwälte wollen Tonmitschnitte

Am Dienstag hatten die Anwälte der Angeklagten gefordert, dass sie Tonaufnahmen der Aussage anfertigen dürfen oder Mitschnitte vom Gericht zur Verfügung gestellt bekommen. Damit wollten sie Informationen des NDR zufolge offenbar Widersprüche in den Angaben des Zeugen Anil O. aufdecken und belegen können. Die Richter lehnten diesen Antrag ab. Nach Ansicht des Senats hätte der Zeuge in seiner Aussage bei einer Aufzeichnung von Ton oder Bild gehemmt werden können. Daraufhin forderten die Verteidiger, dass auch keine Aufzeichnungen für gerichtsinterne Zwecke vorgenommen werden dürften. Auch diesem Antrag gaben die Richter nicht statt.

Zeuge erzählt "fantastische Geschichten"

Der Anwalt von Ahmad A., Peter Krieger, hatte die Glaubwürdigkeit von Anil O. bereits kurz nach Prozessbeginn in Zweifel gezogen. Dieser erzähle "fantastische Geschichten", so Krieger, die die Behörden nicht überprüft hätten. Außerdem habe sich O. mit seinen Aussagen eine mildere Strafe erschwindeln wollen. Trotz jahrelanger Beobachtung habe man seinem Mandanten zuvor nie etwas anlasten können.

