Stand: 16.02.2017 10:22 Uhr

Großrazzia in Celler Flüchtlingsunterkunft

In Celle läuft zur Stunde ein Großeinsatz der Polizei. Die Beamten wollen nach eigenen Angaben auf dem Gelände einer ehemaligen Kaserne in Absprache mit der Staatsanwaltschaft Lüneburg unter anderem mehrere Haftbefehle vollstrecken. Dabei gehe es um Verstöße gegen das Betäubungsmittelgesetz, Eigentums-Delikte und Verfahren wegen Landfriedensbruchs, so ein Sprecher. Aufgrund der Größe des Wohnblocks, der als Flüchtlingsunterkunft dient, seien zahlreiche Kräfte aus Celle und der Bereitschaftspolizei im Einsatz. Außerdem würden Drogen-Spürhunde eingesetzt. Weitere Angaben machte die Polizei aus ermittlungstaktischen Gründen noch nicht.

