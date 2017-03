Stand: 16.03.2017 15:23 Uhr

Pistorius äußert sich zu Auftritt von AKP-Vize

Niedersachsens Innenminister Boris Pistorius und Hannovers Oberbürgermeister Stefan Schostok (beide SPD) reagieren auf den geplanten Auftritt des stellvertretenden Vorsitzenden der türkischen Regierungspartei AKP, Mehmet Mehdi Eker, in Hannover. Sie wollen heute um 16.30 Uhr im Neuen Rathaus dazu Stellung nehmen. Der Politiker, der drei Mal im Kabinett des heutigen Präsidenten Recep Tayyip Erdogan gesessen habe, will am Freitag eine öffentliche Rede im Freizeitheim Lister Turm halten und für das umstrittene Verfassungsreferendum in der Türkei werben. NDR.de zeigt die Pressekonferenz live im Videostream.

Die Unverstandenen: Deutsch-Türken im Norden Panorama 3 - 14.03.2017 21:15 Uhr Viele Deutsch-Türken fühlen sich als Bürger zweiter Klasse. Sie sind hier geboren, sprechen deutsch, arbeiten, zahlen Steuern - und erleben täglich, dass sie nie ganz dazugehören.







Stadt prüft Versammlung

Zunächst hatte die "HAZ" über den geplanten Auftritt berichtet. Eker sei Gast einer Informationsveranstaltung der AKP-nahen Union Europäisch-Türkischer Demokraten (UETD), sagte der UETD-Generalsekretär Bülent Bilgi am Donnerstag. Die Stadt prüft allerdings, ob die Versammlung so stattfinden kann.

Wahlkampfveranstaltung oder Info-Abend?

"Der Stadt ist bekannt, dass die UETD einen Saal im Freizeitheim Lister Turm angemietet hat", teilte Stadtsprecher Andreas Möser mit. "Dass ein Vertreter der türkischen AKP auftreten sollte, war zunächst nicht bekannt." Die Stadt führe derzeit Gespräche mit verantwortlichen Stellen des Landes und der Polizei. "Wir gehen davon aus, dass in Abstimmung mit dem Land heute entschieden wird, ob die Veranstaltung stattfinden kann", so Möser. Bestrebungen, den Auftritt zu unterbinden, kritisierte Bilgi. "Es ist feige von der Bundesregierung, sich hinter Lokalpolitikern zu verstecken." Es handele sich auch nicht um eine Wahlkampfveranstaltung, sondern um einen Info-Abend zum bevorstehenden Referendum in der Türkei. Ob die Veranstalter bei einer Absage des Auftritts in einem städtischen Freizeitheim einen alternativen Veranstaltungsort ins Auge gefasst haben, konnte Bilgi nicht sagen. Nach Polizeiangaben ist eine Gegendemonstration von Die Linke gegen den Auftritt angemeldet.

Pistorius: Verbot nicht ausgeschlossen

Mögliche Wahlkampfauftritte türkischer Politiker in Deutschland waren in den vergangenen Tagen heftig kritisiert worden. Die Bundesregierung hatte Ankara mit einem Einreiseverbot für türkische Spitzenpolitiker gedroht. Sie reagierte damit auf eine ganze Serie von Attacken des türkischen Staatspräsidenten Erdogan und anderer führender Politiker. Das Saarland hat ein Verbot für solche Veranstaltungen angekündigt. Auch Niedersachsens Innenminister Boris Pistorius hatte ein Wahlkampfverbot ausländischer Politiker nach saarländischem Vorbild für sein Bundesland nicht ausgeschlossen. "Aber ich halte das für einen Schritt, den man sehr sorgfältig abwägen muss", sagte der SPD-Politiker. Als demokratischer Rechtsstaat und stabile Demokratie müsse man sich zutrauen, mit solchen Auftritten fertig zu werden. Die Verfassungsreform würde ein Präsidialsystem in der Türkei installieren und Erdogan mit einer Machtfülle versehen, die durch demokratische Institutionen kaum noch eingeschränkt wäre.

Freizeitheim Lister Turm 1898 wurde der Lister Turm nach dem Entwurf des Architekten Hermann Schaedler als Ort für Platzkonzerte und Ballvergnügen eröffnet. Nach dem zweiten Weltkrieg diente der Lister Turm einige Zeit als Armeepoststelle der Briten, bis 1950 die Landesmusikschule ihren Ausbildungsbetrieb hier aufnahm. Die in "Staatliche Hochschule für Musik und Theater" umbenannte Institution zog 1973 in ihren Neubau am Emmichplatz, und aus dem Lister Turm wurde nach einem Umbau ein kommunales Freizeitheim und ein neuer Bürgertreffpunkt in der List. Einige Räume können gemietet werden, darunter ein Saal mit Platz für 200 Personen.

