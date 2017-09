Stand: 29.09.2017 15:04 Uhr

Pioniere der "Homo-Ehe" heiraten am Sonntag

Am Sonntag erfüllt sich für Reinhard Lüschow und Heinz-Friedrich Harre ein Lebenstraum. 16 Jahre, nachdem die beiden im Standesamt Hannover als bundesweit erstes homosexuelles Paar eine eingetragene Lebenspartnerschaft eingingen, wird sich das Paar wieder dort einfinden. Lüschow und Harre werden dann wieder Pioniere sein: Sie gehören zu den bundesweit ersten Paaren, die sich nach dem neuen Gesetz "Ehe für alle" das Ja-Wort geben.

Standesamt macht eine Ausnahme

Nachdem der Bundestag im Juni den Weg für die "Ehe für alle" freigemacht hat, profitieren beide von einer Entscheidung der Stadt Hannover. Um die Bedeutung des ab 1. Oktober geltenden neuen Gesetzes hervorzuheben, macht das Standesamt eine Ausnahme - und öffnet für die Eheschließungen an diesem Sonntag.

Ziel war immer, richtig zu heiraten

Zu ihrer standesamtlichen Hochzeit können sich Lüschow und Harre wieder des öffentlichen Interesses sicher sein: Mehrere überregionale Medien haben sich bei der Stadt Hannover gemeldet, um zu berichten. Sogar der arabische Nachrichtensender Al Jazeera ist laut Udo Möller, Sprecher der Stadt Hannover, darunter.

Reinhard Lüschow, der mit Heinz-Friedrich Harre im Dänemark-Urlaub von der Gesetzesänderung erfahren hatte, freut sich darauf, die Partnerschaft der beiden endlich mit klaren Worten benennen zu können. Zwar sei die eingetragene Lebenspartnerschaft "eine wunderbare Sache", so Lüschow. Das Ziel des Paars sei aber immer gewesen, richtig zu heiraten. "Ich freue mich nun einfach, dass ich in Zukunft einfach sagen kann: 'Leute, ich bin verheiratet! Das ist mein Ehe-Mann'".

Künftig keine Lebenspartnerschaften mehr

Die Stadt Hannover öffnet ihr Standesamt in der Innenstadt an diesem Sonntag auch für ein lesbisches Paar, das sich nur wenige Minute nach Lüschow und Harre im Jahr 2001 an selber Stelle das Ja-Wort gegeben hatte. Lebenspartnerschaften können mit dem neuen Gesetz künftig nicht mehr geschlossen werden. Bereits bestehende bleiben aber erhalten oder können in eine Ehe umgewandelt werden.

