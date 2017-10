Stand: 03.10.2017 08:20 Uhr

Physik-Nobelpreis könnte nach Hannover gehen

Kaltgestellt ist der Sekt schon, sagt Karsten Danzmann. Heute sollen die Korken knallen. Wenn denn die Königlich-Schwedische Akademie der Wissenschaften Danzmann und seine Wissenschaftler-Kollegen in aller Welt für ihre Gravitationswellen-Forschung auch tatsächlich mit dem Nobelpreis für Physik ehrt. Trotz Feiertag wollen sie die Bekanntgabe der Preisträger zusammen anschauen - und NDR.de wird diese Veranstaltung ab etwa 11.30 Uhr live übertragen: "Heute veranstalten wir ein Public Viewing und schauen uns mit allen, die interessiert sind, den Livestream von der Bekanntgabe an", sagt Karsten Danzmann. Er ist Direktor des Max-Planck-Instituts (MPI) für Gravitationsphysik in Hannover. Mit seinem Team hat er die Lasertechnik mitentwickelt, mit der Gravitationswellen überhaupt erst nachgewiesen werden konnten. Sie wurde in den Laboren des Instituts erprobt und dann in den sensiblen Messgeräten in den USA eingesetzt. Ein Meilenstein, wie das renommierte Fachblatt "Science" im Jahr 2016 schrieb. Danzmann spürt schon seit 1989 Gravitationswellen nach und zählt zu den Pionieren seines Faches in Deutschland.

Hannoveraner hoffen auf Nobelpreis Hallo Niedersachsen - 02.10.2017 19:30 Uhr Astrophysiker Karsten Danzmann aus Hannover gilt als Kandidat für den Physik-Nobelpreis. Ihm und seinem Team war es gelungen, Einsteins Theorie von Gravitationswellen im Universum zu beweisen.







1,3 Milliarden Jahre alte Welle empfangen

Vor gut einem Jahr haben sich die Mitarbeiter des Max-Planck-Instituts für Gravitationsphysik schon einmal vor einer Leinwand versammelt und live zugesehen, wie der Preisträger des Physik-Nobelpreises bekanntgegeben wurde. Doch da war die Enttäuschung groß. Eigentlich hatten die hannoverschen Wissenschaftler schon vor einem Jahr damit gerechnet, dass der Preis an die Gravitationswellen-Forscher gehen würde. Denn einem internationalen Team war es 2015 gelungen, zum ersten Mal diese Gravitationswellen nachzuweisen. Albert Einsteins Relativitätstheorie gilt seitdem als bewiesen - eine Sensation.

Gravitationswellen und der Dicke auf dem Trampolin Autor/in: Max-Planck-Gesellschaft Sie glauben, Sie verstehen nichts von Physik? Von schwarzen Löchern und Gravitationswellen? Trauen Sie sich was zu! Dieser Film der Max-Planck-Gesellschaft erklärt es so, dass es jeder versteht.







Signal zur Mittagszeit

Entscheidend daran beteiligt waren die Forscher aus Hannover: Zwei von ihnen entdeckten das wichtige Signal an einem Computer in Hannover als erste. Denn hier steht das weltweit größte Rechenzentrum, um die gesammelten Daten zu analysieren. Am 14. September 2015 maßen zwei Detektoren in den USA die Gravitationswellen einer Kollision zweier schwarzer Löcher, die vor rund 1,3 Milliarden Jahren stattgefunden hat. Die Hannoveraner Forscher sahen das Signal zur Mittagszeit.

Gravitationsphysiker hoffen auf Nobelpreis





















Mehr als 1.000 Forscher an Erfolg beteiligt

"Ich glaube, es wäre jeder sehr überrascht, wenn die Nobelpreise in diesem Jahr nicht an die Gravitationswellenforschung gehen würden. Es war eine epochemachende Entdeckung, aber letztes Jahr war es einfach zu spät. Wir haben die Deadline verpasst", sagt Danzmann nun, knapp ein Jahr danach. Dass der Nobelpreis direkt an sein Institut geht, glaubt er aber nicht - der Erfolg habe sehr viele Väter und Mütter gehabt. Mehr als 1.000 an etwa 100 Universitäten in 18 Ländern, um genau zu sein. Es wäre neu, wenn der Nobelpreis für Physik an die gesamte Forschergruppe gehen würde. Bisher wurde er nur maximal drei Personen verliehen. Trotzdem wäre ein Nobelpreis - selbst wenn er an die Partner in den USA ginge - für den Wissenschaftsstandort Hannover ein Segen: "Auf einmal nehmen die Leute wahr, dass da was ganz Neues entstanden ist. Das Wichtige ist, dass Leute erstmals bereit sind, einem zuzuhören, weil sie davon ausgehen, dass es wichtig ist, was man da tut. Da werden Türen aufgehen, von denen wir heute noch gar nichts wissen."

