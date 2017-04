Stand: 10.04.2017 06:30 Uhr

Pflegeverein für Multiple-Sklerose-Patienten vor dem Aus von Holger Bock

Im Großraum Hannover sorgen sich zur Zeit rund 2.000 Patienten mit Multipler Sklerose (MS), wie sie weiter ambulant versorgt werden und wo sie demnächst ihre Infusionen bekommen. Denn nach Informationen von NDR 1 Niedersachsen und Hallo Niedersachsen steht der MS-Pflegeverein Soforthilfe und Information durch Ambulante Versorgung (SIDA) vor dem Aus. Eine Insolvenz ist kaum noch abzuwenden. Denn die AOK Niedersachsen hat den Versorgungsvertrag gekündigt, wichtige Einnahmen fehlen. Das Verhältnis zwischen der Kasse und dem Pflegeverein gilt als zerrüttet: Hintergrund sind unter anderem Korruptionsvorwürfe gegen einen ehemaligen SIDA-Geschäftsführer, Gerüchte, Verdächtigungen und der Wegfall von sechsstelligen Spendeneinnahmen durch die Pharmaindustrie.

MS-Patientin weiß nicht, wie es ohne SIDA weitergehen soll

Auch MS-Patientin Tanja Potulski weiß nicht, wie es weitergehen soll, wenn sie ihre Infusionen nicht mehr von Pflegekräften des Vereins ambulant erhalten kann. "Ich habe große Angst", sagt die junge Frau, "letztendlich vor absoluter Bettlägerigkeit". Das sei das mögliche Ende der Erkrankung, sagt Potulski: dass man sich überhaupt nicht mehr bewegen könne, nicht mehr sprechen könne, Gedächtnisstörungen habe, inkontinent werde. Noch sprüht sie vor Energie. Wenn Tanja Potulski spricht, kann man leicht vergessen, dass sich die zierliche Frau nur mit einem Rollator fortbewegen kann. Doch sie will kämpfen - für den Erhalt des ambulanten Netzes aus Ärzten und Krankenschwestern. "Wenn ein neuer MS-Schub kommt, kann ich schon am nächsten Tag eine Infusion erhalten und dann weiterarbeiten", sagt Potulski. Ohne die schnelle ambulante Hilfe von SIDA müsse sie wohl ihren Job aufgeben.

"3.000 Patienten im Raum Hannover ohne Versorgung"

Dass SIDA schon in wenigen Wochen vor dem Aus steht, die Krankenschwestern nicht mehr bezahlen kann und die Patienten sich eine andere ambulante Versorgung suchen müssen, macht die SIDA-Patientensprecherin fassungslos und wütend. "Ich kann mir gar nicht vorstellen, wie das laufen soll, wenn auf einmal fast 3.000 Patienten allein im Raum Hannover wieder auf den Markt kommen", sagt Potulski. Diese Versorgungsstrukturen seien ja gar nicht vorhanden, denn Kliniken, Ärzte und Patienten hätten sich ja 20 Jahre lang auf die ambulante Versorgung durch SIDA verlassen.

Videos 05:59 min Therapien bei Multipler Sklerose 09.12.2014 20:15 Uhr Visite Multiple Sklerose ist eine entzündliche Erkrankung des Nervensystems. Heilbar ist sie nicht, die Behandlung kann aber immer besser auf den einzelnen Patienten abgestimmt werden. Video (05:59 min)

Verantwortliche befürchten Domino-Effekt

Viele sehen in der AOK Niedersachsen jetzt den Schuldigen. Die Kasse habe in den vergangenen Wochen alles unternommen, den Ruf von SIDA zu beschädigen, sagt beispielsweise Elmar Straube, Mediziner und SIDA-Gründungsmitglied. Verdächtigungen und Gerüchte seien gestreut worden. Schließlich habe die AOK dann zunächst den Versorgungsvertrag für ihre Mitglieder gekündigt - und vor wenigen Wochen alle Verhandlungen ohne Begründung abgebrochen. Seit dem 1. April bekommt SIDA nun für AOK-Versicherte mit der Diagnose MS kein Geld mehr - rund 400 AOK-Patienten seien betroffen, sagt Straube. Die SIDA-Verantwortlichen fürchten nun einen Dominoeffekt: Andere Kassen könnten folgten und ihre Versorgungsverträge zum 30.Juni ebenfalls kündigen. Dann müsse SIDA zwei Drittel seiner Krankenschwestern entlassen, fürchtet der kommissarische SIDA-Geschäftsführer Holger Beyer. Und auch die Versorgung von Aids-Kranken und das Obdachlosenprojekt stünden seinen Angaben nach auf der Kippe.

AOK: "Ambulante Versorgung sicher"

Die AOK Niedersachsen beschwichtigt. Engpässe oder lange Wartezeiten für MS-Patienten werde es nicht geben, sagt Sprecher Carsten Sievers: "Jeder Patient, der über den Verein SIDA behandelt wurde, hatte immer im Hintergrund auch einen behandelnden Arzt", so Sievers. Diese Ärzte seien immer noch da und "könnten auch die Behandlung der SIDA-Patienten weiter übernehmen". Die Versorgung sei also im Raum Hannover genauso sicher wie für die übrigen mehr als 7.000 MS-Patienten in Niedersachsen, versichert Sievers. Was definitiv ohne SIDA wegfällt, sagt der AOK-Sprecher allerdings nicht: Die Krankenpflege zuhause oder in den SIDA-Räumen wird es ohne den Verein künftig nämlich nicht mehr geben.

"Gute Idee" - aber zu teuer

Diese Verschlechterung in Sachen Qualität muss auch die AOK einräumen. Die Versorgung im häuslichen Umfeld, das sei im Grunde ja eine gute Idee, so AOK-Sprecher Sievers: "Es verbessert an dieser Stelle ganz klar die Behandlungsqualität für den Patienten." Im Jahr 2011 hatte das Land Niedersachsen diese "gute Idee" noch zusammen mit der AOK mit dem niedersächsischen Gesundheitspreis ausgezeichnet. Aber: "Es bleibt eine Schwierigkeit: So ein Vertrag muss wirtschaftlich sein", sagt die AOK jetzt, sieben Jahre später. Mit anderen Worten: SIDA ist zwar gut für die Patienten, aber zu teuer.

Paritätischer bittet Sozialministerium um Hilfe

Der Paritätische in Hannover will sich nun im Sozialministerium dafür gewinnen, zumindest das Netz aus Ärzten und ambulanten Pflegepersonal für Patienten zu erhalten. Die Gespräche laufen, heißt es, der Ausgang ist offen.

Dieses Thema im Programm: Hallo Niedersachsen | 10.04.2017 | 19:30 Uhr