Stand: 04.08.2017 11:53 Uhr

Paukenschlag: Rot-Grün verliert Mehrheit im Landtag

Paukenschlag im Niedersächsischen Landtag: Die rot-grüne Regierungskoalition verliert ihre bisherige Ein-Stimmen-Mehrheit. Grund dafür ist die Ankündigung der Grünen-Abgeordneten Elke Twesten aus Scheeßel (Landkreis Rotenburg/Wümme) zur CDU überzutreten. Twesten gab die Entscheidung am Freitagmittag auf einer gemeinsamen Pressekonferenz mit dem CDU-Fraktionschef Björn Thümler bekannt. Der Schritt hat gravierende Auswirkungen auf die Mehrheitsverhältnisse im Landtag. Bisher hatte die Regierungskoalition aus SPD (49 Sitze) und Grünen (20 Sitze) zusammen 69 Sitze und damit einen mehr als die Opposition aus CDU (54 Sitze) und FDP (14 Sitze). Durch den Schritt von Twesten dreht sich das Verhältnis nun um. Was das für die Fortsetzung der Regierung von Ministerpräsident Stephan Weil (SPD) bedeutet, ist zum jetzigen Zeitpunkt noch unklar. NDR.de überträgt eine kurzfristig anberaumte Pressekonferenz der CDU ab 12.15 Uhr an dieser Stelle im Livestream.

Wechsel aus Ärger über verwehrte Kandidatur?

"Wir bedauern die Entscheidung von Elke Twesten außerordentlich", sagte Grünen-Fraktionschefin Anja Piel. Twesten habe sich bewusst entschieden, keine Aussprache in der Fraktion zu führen. "Wir können diesen Schritt nicht nachvollziehen", so Piel. Aus der Staatskanzlei in Hannover gab es zunächst keinen Kommentar. Der 54-jährigen Twesten war Anfang Juni von den Mitgliedern des Grünen-Kreisverbands Rotenburg/Wümme die Kandidatur für die Landtagswahl im Januar 2018 verwehrt worden. Aus Kreisen der Grünen heißt es, dass sie deshalb aus Ärger hingeworfen habe. Twesten hatte sich in der Vergangenheit offen für eine Zusammenarbeit mit der CDU gezeigt, was in ihrer Partei nicht überall auf Gegenliebe stieß. Bei der kommenden Landtagswahl dürfte Twesten nun in ihrem Wahlkreis Rotenburg/Wümme für die CDU antreten. Die bisherige CDU-Abgeordnete Mechthild Ross-Luttmann hatte bereits angekündigt, nicht mehr zur Verfügung zu stehen.

