Parteitag abgesagt: Chaos bei AfD hält an

Es bleibt turbulent im AfD-Landesverband Niedersachsen. Der Vorstand hat heute ohne Angabe von Gründen einen für den 4. Februar geplanten Parteitag abgesagt. Kritiker des Vorsitzenden Paul Hampel vermuten hinter der Absage die Angst des Vorstandes vor einer Abrechnung. Denn drei Kreisvorstände hatten einen Abwahlantrag gegen Hampel und mehrere Vorstandsmitglieder gestellt. Sie wollten auf diese Weise den umstritten Hampel daran hindern, sich auf Platz 1 der Liste für den Bundestag wählen zu lassen. Trotz der Absage will die AfD nach eigenen Angaben am 4. Februar damit beginnen, ihre Kandidaten für die Bundestagswahl aufzustellen.

Elf Kreisverbände hatten Parteitag beantragt

"Die AfD Niedersachsen ist mittlerweile ein Scherbenhaufen. Hampel und der Landesvorstand sind politisch am Ende", kommentierte der ehemalige AfD-Kreisvorsitzende aus Ostfriesland, Holger Pieters. Er war nach einem Streit mit Hampel kürzlich zurückgetreten. Mit der Absage des Parteitages habe der Vorstand endgültig alle Mitglieder gegen sich aufgebracht, kritisierte Pieters. Elf Kreisverbände - allesamt erklärte Gegner von Hampel - hatten den Parteitag vor zwei Wochen einberufen, um vor der Kandidatenkür über interne Probleme zu beraten. Der Landesvorstand gab dem statt.

AfD-Landesschiedsgericht soll entscheiden

Mittlerweile sind aber zwei Kreisverbände wieder abgesprungen. Hampel sagte dazu am Donnerstag: "Die Satzung fordert, dass mindestens zehn Kreisverbände so einen Parteitag beantragen müssen. Diese Zahl ist nicht zustande gekommen." Hampels parteiinterne Gegner beharren dagegen auf dem Parteitag. "Was einmal beschlossen wurde, kann man nicht einfach wieder rückgängig machen", sagte ein Kreisvorsitzender, der nicht namentlich genannt werden will. Mehrere Parteimitglieder hätten seinen Angaben zufolge zur Klärung dieser Frage das Landesschiedsgericht der Partei angerufen. Hampel räumte diesem Ansinnen aber wenig Chancen auf Erfolg ein.

