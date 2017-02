Stand: 24.02.2017 21:52 Uhr

Opernball im Zeichen der Donau-Metropole

Der Opernball in Hannover steht in diesem Jahr unter dem Motto "Hallo, Wien!". Die österreichische Hauptstadt richtet selbst den wohl berühmtesten Opernball der Welt aus und steht mit Namen wie Mozart, Mahler und Karajan für eine große Musiktradition. Zwischen den Kulissen von Stephansdom, Prater und Hofburg können die Besucher auch in Hannover an zwei Tagen ein Programm mit Wiener Walzerklängen, österreichischer Küche, aber auch Disco erleben. Auch Sehenswürdigkeiten wie Schloss Schönbrunn, der Redoutensaal, das Café Hawelka und der Naschmarkt wurden ebenso nachgebaut.

Conchita Wurst singt eigens arrangierte Songs

"Die 4.400 Karten für den Freitag und Samstag waren schnell ausverkauft", sagte Opernsprecher Olaf Roth. Möglicherweise habe dies auch mit dem "Mitternachts-Highlight" zu tun. An beiden Abenden erwartet die Gäste Conchita Wurst, die österreichische Siegerin beim Eurovision Song Contest 2014. "Conchita steht für Respekt und Toleranz", sagte Roth. Auch das "andere, schräge Wien" werde gezeigt. Conchita Wurst singt mit dem Niedersächsischen Staatsorchester eigens für den Opernball arrangierte Songs.

Musik bis zum Morgengrauen

Eröffnet wird der Ball, der schon seit über 25 Jahren gefeiert wird, traditionell mit 80 Debütanten-Paaren der Tanzschule Familie Bothe. Beim großen Opening stehen dann Sänger des Ensembles gemeinsam mit dem Niedersächsischen Staatsorchester auf der Bühne stehen. Außerdem präsentieren sich Künstler des Ensembles im Marschner-Saal. In diesem Jahr ist auch wieder das Ballett des Staatstheaters vertreten. Im Marschner-Saal ist außerdem der Musik-Kabarettist Patrick Hahn mit einem Georg-Kreisler-Programm zu erleben. Bis zum Morgengrauen spielen dann die Thilo Wolf Big Band und die Lounge Society für die Spät-Ins-Bett-Geher.

Hinweis: Einzelne Restkarten im Internet erhältlich unter http://www.opernball-hannover.de/karten/

