Stand: 04.02.2017 11:57 Uhr

Niedersachsen will gegen Social Bots vorgehen

Niedersachsen will mit einem verbindlichen Regelwerk gesetzlich gegen automatisierte Meinungsmacher im Internet vorgehen. Sogenannte Social Bots sollten möglichst noch vor der Bundestagswahl reguliert werden, sagte Landesjustizministerin Antje Niewisch-Lennartz (Grüne) in Hannover. "Wir müssen die Bots aus der politischen Willensbildung heraushalten. 'Äußerungen' von Programmen dürfen nicht scheinbare Mehrheitsmeinungen generieren." Es bestehe die Gefahr, dass der "politische Prozess" verfälscht werde. "Bei Rechtsverstößen brauchen wir Löschungsverpflichtungen innerhalb von 24 Stunden und Sanktionen, wenn diesen Löschungsverpflichtungen nicht nachgekommen wird", sagte Niewisch-Lennartz.

Videos 05:46 min Meinungsmache: 60.000 Bot-Tweets pro Tag 20.04.2016 23:20 Uhr ZAPP Mit Fake-Accounts wird in sozialen Netzwerken versucht, Stimmung zu machen. Wer hinter den sogenannten Social Bots steckt, ist unklar - doch die Anzahl ist riesig. Video (05:46 min)

Herausfiltern der Bots machbar

Die Justizministerin wolle bei den anderen Ländern um Unterstützung für eine Bundesratsinitiative werben, falls die Bundesregierung nicht tätig werde. Von Facebook habe sie die Information bekommen, dass ein Herausfiltern automatisierter Meinungsäußerungen technisch machbar sei. "Also: Es ist technisch möglich, und dann müssen auch die rechtlichen Verpflichtungen dafür geschaffen werden." Der Begriff Bots stammt vom Wort "robot" und steht für Programme, die die Nutzung in den sozialen Medien automatisieren. Gefährlich wird es, wenn Bots als Meinungs- oder Propaganda-Werkzeug zum Einsatz kommen - so geschehen im US-Wahlkampf.

Manipulationsversuche der Bundestagswahl?

Facebook, Twitter und andere soziale Netzwerke stehen aber nicht nur wegen automatischer Meinungsmache in der Kritik. Auch menschengemachte Meinungen und Nachrichten sind ein Problem, wenn sie als Hasskommentare oder Fake News - also absichtliche Falschmeldungen - daherkommen. Erst kürzlich hat Bundesjustizminister Heiko Maas (SPD) gemeinsam mit dem Unionsfraktionschef Volker Kauder vereinbart, stärker dagegen vorzugehen, wenn nötig mit Bußgeldern. Vor allem, weil im September ein neuer Bundestag gewählt wird, werden nicht nur vermehrt Hacker-Angriffe, sondern auch das Verbreiten von Fake-News erwartet - um so die Wahl zu beeinflussen.

Social Bots In einem Thesenpapier des Büros für Technikfolgen-Abschätzung des Deutschen Bundestags heißt es: "Social Bots sind Computerprogramme, die eine menschliche Identität vortäuschen und zu manipulativen Zwecken eingesetzt werden, indem sie wie Menschen im Internet kommunizieren. Echte Menschen, die mit dem Social Bot kommunizieren, nehmen diese nicht als durch Algorithmen ausgelöste automatische Kommunikation, sondern als echte Internetteilnehmer wahr und sind sich der Manipulation nicht bewusst."

Im Verhältnis zu Aufwand und Kosten sind Social Bots als digitale Propaganda-Maschinen nach Meinung von Experten hocheffektiv. 1.000 gefälschte Profile sind im Internet schon zwischen 50 Dollar (einfache Twitter-Accounts) und 150 Dollar (ältere Facebook-Profile) zu haben. Eine ferngesteuerte 10.000 Bot starke Twitter-Armee kostet rund 500 Dollar.

Dieses Thema im Programm: NDR 1 Niedersachsen | Aktuell | 04.02.2017 | 10:00 Uhr