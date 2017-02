Stand: 27.02.2017 15:59 Uhr

Neuer, alter Landtag: Eröffnung am 27. Oktober

Seit Sommer 2014 läuft der Umbau des Plenarsaals für den Niedersächsischen Landtag in Hannover. Nach Verzögerung und Mehrkosten steht nun der Termin fest, an dem das Parlament in das sanierte Gebäude an der Leine zurückkehren kann. Bei einem Rundgang am Montag teilten Landtagspräsident Bernd Busemann (CDU) und der niedersächsische Finanzminister Peter-Jürgen Schneider (SPD) mit: Der geplante Termin für die feierliche Eröffnung ist der 27. Oktober. Zu dem Festakt soll auch Bundespräsident Frank-Walter Steinmeier kommen. Die ganz genaue Planung steht aber noch nicht. Am 21. November sollen die Politiker erstmals im neuen, alten Landtag debattieren.

Nach Bau-Verzögerungen Zeit aufgeholt

Eigentlich sollte der unter Denkmalschutz stehende Plenarsaal im Sommer fertiggestellt sein. Doch wegen der Neuvergabe von Lüftungsbauarbeiten am Bau hatten die Arbeiten sechs Monat geruht, dreieinhalb Monate aber hätten aufgeholt werden können, teilte Busemann mit. Nach der Einweihung Ende Oktober soll es auch einen Tag des offenen Landtages geben, damit auch die Bürger "sich einen Eindruck von der Bürgerfreundlichkeit, der Transparenz und der Barrierefreiheit des Parlamentes machen können".

Bau 5,4 Millionen Euro teurer

Finanzminister Schneider gab sich bezüglich der weiteren Planung positiv: "Ein derartig anspruchsvolles und außergewöhnliches Projekt hält immer Überraschungen bereit. Ich bin aber optimistisch, dass der Korrekturbedarf beim Termin- und Kostenplan im überschaubaren Rahmen bleibt", sagte der Sozialdemokrat. Insgesamt stiegen die Baukosten um 5,4 Millionen Euro über den gesetzten Rahmen von 52,8 Millionen Euro. Über die Mehrausgaben muss der Haushaltsausschuss noch entscheiden. 3,5 Millionen Euro wolle man sich von der gekündigten Baufirma zurückholen.

