Nächster Halt: Großbaustelle Hannover von Nils Hartung

Er wird einen harten Stand haben, soviel ist sicher. Der "Gullyman", ein Musikprogramm, das seit Jahren versucht, gestresste Pendler und genervte Einkäufer auf dem Bahnhofsvorplatz von Hannover mit ein wenig Musik vom Band aus der Tiefe eines Gullys zu entschleunigen, muss akustisch bald ein paar Schippen drauflegen. Denn in einigen Monaten wird es laut am Ernst-August-Platz: Der Hauptbahnhof Hannover wird umgebaut - und zwar gründlich. Die geschätzten Kosten liegen bislang bei knapp 160 Millionen Euro und die voraussichtliche Bauzeit soll 13 Jahre betragen. "Wir bauen unterm laufenden Rad", sagt Bahn-Sprecher Egbert Meyer-Lovis. Will heißen: Der Bahnbetrieb soll aufrechterhalten werden.

Baustelle, die vierte

Es ist das vierte Mal in der Geschichte des Gebäudes, dass hier richtig Hand angelegt wird. Nach der Einweihung im Jahr 1879 musste der Hauptbahnhof nach der nahezu völligen Zerstörung im Zweiten Weltkrieg - vor allem in der Nacht vom 8. auf den 9. Oktober 1943 - wieder aufgebaut werden. Das war bis Anfang der 1960er-Jahre geschafft. Es folgte, nur knapp zehn Jahre später, der Bau der U-Bahn in Hannover: Ein sechster Bahnsteig kam, dazu wurde der Bahnhof neu gestaltet. Die nächste Marke folgte mit der EXPO 2000. Damals entstand der Hauptbahnhof, wie wir ihn heute kennen. Neue Züge rollten und die Gleise 1 und 2 sowie 13 und 14 wurden zu S-Bahn-Gleisen. Außerdem wurde die Ladenpassage entwickelt.

Warum denn nicht gleich alles auf einmal?

Doch warum muss nun schon wieder gebaut werden? Warum wurden die Arbeiten nicht zur EXPO einfach gleich miterledigt? "Damals war es aus Zeitgründen nicht möglich, eine wesentliche Modernisierung der Verkehrsstation zu realisieren", so Meyer-Lovis. Nun sollen diese Arbeiten nachgeholt werden. Dazu gehören laut Meyer-Lovis die "grundlegende Sanierung einzelner Brückenbauwerke sowie der gesamten Bahnsteigdächer". Es geht in erster Linie um die beiden Brücken rechts und links vom Bahnhof; dazu um die Fußgängerzone im Gebäude. Das Ziel, so hofft die Bahn, ist ein modernisierter Bahnhof, an dem dann für die nächsten 50 Jahre nichts gemacht zu werden braucht. Die Gelder stammen laut Bahn "im wesentlichen aus Mitteln der Leistungs- und Finanzierungsvereinbarung der DB mit dem Bund".

"Hanover-System" für Berlin und New York

Eine genaue Einschätzung der Kosten sei derzeit noch nicht möglich - man befinde sich noch in einer Vorplanungsphase. Ganz ähnlich hat es wohl im Jahr 1870 geheißen, als den Stadtplanern klar wurde, dass etwas Neues kommen muss. Zwar gab es schon einen Bahnhof, der nach der Eröffnung der Strecke von Hannover nach Lehrte gebaut worden war, nur lag der unbeweglich in der Stadt wie ein Wal im Swimmingpool. Rechts und links gab es kein Vorbeikommen, der Bahnhof zerschnitt die Stadt regelrecht. Eine Neuerung war nötig und diese sollte später als das "Hanover-System" in Metropolen wie New York oder Berlin kopiert werden. Der Trick: Die Gleise wurden auf eine Höhe von 4,50 Meter angehoben. Rechts und links konnte der Verkehr durch Unterführungen weiter fließen. Eine Bahn auf Stelzen sozusagen.

Kaiserzimmer im Hauptbahnhof

Das alte Gebäude, dass in den 1840er-Jahren entstanden war, wurde abgerissen. Architekt Hubert Stier entwarf ein neues. Eine Haupthalle, zwei Seitenflügel und sogar ein Kaiserzimmer. "In dem hat sich Kaiser Wilhelm II. zumindest zwei Mal aufgehalten", sagt Eva Renziehausen, die für Stattreisen Touristen und vor allem Hannoveraner durch das Gebäude führt. Die Tour ist eine der beliebtesten im kompletten Programm des Anbieters, erzählt sie. Das Kaiserzimmer, man kann es sich heute kaum noch vorstellen, wurde so in Schwung gehalten, dass jederzeit Reisende blauen Geblüts absteigen konnten, ohne Abstriche beim Luxus in Kauf nehmen zu müssen. Eine Art Dauer-VIP-Lounge sozusagen.

250.000 Passagiere - täglich

Alte Geschichten. Heute ist der Hauptbahnhof Hannover einer der meistfrequentierten Deutschlands. Echte Kaiser sind hier eher selten unterwegs, dafür ist aber täglich etwa eine Viertelmillion Passagiere auf den Beinen. Das ist laut Bahn Rang sechs deutschlandweit. Über 200 Fernzüge, über 200 Nahverkehrszüge und über 200 S-Bahnen laufen täglich an den zwölf Gleisen ein. "Die großen Nord-Süd-Verbindungen von Kopenhagen nach Rom sowie West-Ost-Verbindungen von Paris nach Moskau kreuzen Hannover", sagt Renziehausen. Das sind beste Voraussetzungen für einen klassischen Verkehrsknotenpunkt. Im Jahr 2004 wurde er dazu von der Allianz pro Schiene zum "Bahnhof des Jahres" gewählt - als erster Bahnhof in Deutschland. 25.000 Passagiere vergaben damals die Note "Sehr gut".

Mexikaner im Bunker

Doch der Bahnhof hat noch mehr zu bieten, auch ein paar weniger bekannte Geschichten. Etwa eine Geisterstation tief unter dem Bahnhof, die einst für die D-Linie der U-Bahn gebaut, doch nie in Betrieb genommen wurde. Und einen riesigen Bunker unter dem Bahnhofsvorplatz. Dort saßen in Bombennächten bis zu 12.000 Menschen dicht an dicht. Etwa die Hälfte dieses Bunkers ist sogar noch nutzbar: Bei der Weltmeisterschaft 2006 etwa wurden dort kurzerhand mehrere Hundert mexikanische Fußballfans untergebracht, nachdem sie nach ihrem Spiel den letzten Zug verpasst hatten und es in Hannover keine freien Betten mehr gab. Sie überstanden die Nacht unbeschadet, versichert Fremdenführerin Renziehausen.

2020 geht es richtig los

Bis es richtig los geht im Zentrum von Hannover ist aber noch ein bisschen Zeit. "Mit den für den Kunden wahrnehmbaren Arbeiten vor Ort wird nicht vor 2020 zu rechnen sein", sagt Bahnsprecher Meyer-Lovis. Die Entwurfsplanung für die Bahnsteige soll in diesem Jahr beginnen und dann "sukzessive ab dem Jahr 2018 abgeschlossen sein", so Meyer-Lovis weiter. Immer wieder gibt es auch Diskussionen um eine mögliche Erweiterung der Gleisanlagen in Hannover - den Neubau eines Gleises 15 am Nordende. Zuständig dafür wäre die Region Hannover. "Die Untersuchungen, ob ein solches Gleis notwendig ist, sind noch nicht abgeschlossen. Auch über die Finanzierung respektive die Kosten einer Bahnhofserweiterung lässt sich zurzeit noch nichts sagen", sagt Klaus Abelmann, Sprecher der Region Hannover.

