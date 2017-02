Stand: 19.02.2017 08:25 Uhr

Nach Panne: 650 Hamelner dürfen erneut wählen

In einem Teil der Hamelner Nordstadt ist heute schon wieder Kommunalwahl. Seit 8 Uhr sind 650 Wahlberechtigte aufgerufen, erneut ihre Stimme für die Wahl zum Stadtrat abzugeben. Der Grund für die Wahlwiederholung im Bezirk 30 ist eine Panne bei der Kommunalwahl am 11. September 2016. Auf den Stimmzetteln des Bezirks war die AfD fälschlicherweise nicht aufgeführt, obwohl es dort einen Kandidaten der Partei gab. Mit der Nachwahl soll nun dieser Fehler korrigiert werden.

Weitere Informationen 01:50 min Rund 700 Hamelner wählen im Februar erneut 16.11.2016 19:30 Uhr Hallo Niedersachsen In Hameln muss im Wahlbezirk 30 erneut gewählt werden. Bei der Kommunalwahl im September lagen in dem Bezirk der Stadt falsche Wahlzettel aus. Video (01:50 min)

Theoretisch könnte die AfD ein Mandat hinzugewinnen

Die AfD hatte gegen das Wahlergebnis Einspruch eingelegt und auch der städtische Wahlleiter erkannte es nicht an. Der Hamelner Rat erklärte deshalb die Wahl in diesem Bezirk für ungültig. Sollte die AfD bei der Nachwahl sehr gut abschneiden, könnte sie einen Sitz im Rat der Stadt hinzugewinnen, sagte Hamelns Stadtsprecher Thomas Wahmes. Damit käme die Partei auf drei Mandate. Damit dies einträfe, müssten Wähler ganz anders abstimmen, als am 11. September vergangenen Jahres. "Es müsste im Grunde das Wahlergebnis auf den Kopf gestellt werden, dann wäre eine solche Verschiebung möglich", erklärte Wahmes. Die Stadtverwaltung rechnet mit einer eher geringen Wahlbeteiligung. Es seien nur 13 Briefwahlanträge gezählt worden, so Wahmes.

AfD-Klage über weiteren Wahlbezirk noch nicht entscheiden

Auch in einem anderen Hamelner Wahlbezirk hatte es nach der Kommunalwahl einen Einspruch der AfD gegeben. Dort war die Partei wegen angeblich gefälschter Unterstützer-Unterschriften nicht zugelassen worden. Die Staatsanwaltschaft Hannover ermittelt wegen Urkundenfälschung. Eine Entscheidung der Behörde steht noch aus. Die AfD erhob in der Sache Klage vor dem Verwaltungsgericht Hannover.

Weitere Informationen mit Video Hamelner Stadtrat beschließt Wahlwiederholung In Hameln sollen die Bewohner eines Stadtbezirks neu wählen. Das hat der Rat am Mittwochabend beschlossen. Bei der Kommunalwahl im September hatten dort falsche Stimmzettel ausgelegen. (17.11.2016) mehr Nach Teilausschluss: AfD prüft rechtliche Schritte Zur kommenden Kommunalwahl ist die AfD in Hameln wegen des Verdachts der Manipulation von Wahlunterlagen in drei Wahlbereichen ausgeschlossen worden. Die AfD prüft rechtliche Schritte. (02.08.2016) mehr

Dieses Thema im Programm: NDR 1 Niedersachsen | Aktuell | 19.02.2017 | 08:00 Uhr