Stand: 21.02.2017 06:39 Uhr

Nach 22 Jahren: Mordprozess beginnt

Vor dem Landgericht Hannover beginnt heute der wohl letzte Versuch, einen Mord aufzuklären, der 22 Jahre zurückliegt. Wegen eines Familienstreits sollen mehrere Männer im Juli 1995 einen 24-Jährigen in ein Auto gezerrt, ihn in einem Waldstück bei Hannover niedergestochen und anschließend gefesselt in einem Plastiksack vergraben haben. Pilzsammler entdeckten das Mordopfer im Oktober 1996 im Fuhrberger Holz. In den Jahren 1997 und 2009 folgten zwei Prozesse - beide platzten. Im dritten Anlauf soll der Fall nun endgültig juristisch aufgearbeitet werden. Auf der Anklagebank sitzt ein 59-jähriger gebürtiger Iraker. Ein weiterer Beschuldigter werde intensivmedizinisch behandelt und sei deshalb verhandlungsunfähig, sagte ein Landgerichtssprecher NDR 1 Niedersachsen. Ein dritter Verdächtiger ist bereits vor mehreren Jahren verstorben.

Schwester soll nicht Drittfrau werden

Der Vorwurf der Staatsanwaltschaft lautet auf gemeinschaftlichen Mord. Die Tat sei das tödliche Ende eines Familienstreits gewesen, so die Anklage. Einem der mutmaßlichen Täter soll die Schwester des Opfers zuvor als Ehefrau versprochen worden sein. Als die damals 17-Jährige in Niedersachsen eintraf, soll ihr Bruder sich geweigert haben, sie dem Mann als Drittfrau zu geben. Daraufhin soll es zu der tödlichen Abrechnung im Fuhrberger Holz gekommen sein.

Hauptbelastungszeuge setzt sich ab

Der erste Prozess im Jahr 1997 platzte, weil der Hauptbelastungszeuge, der bei der Tat dabei gewesen sein soll, mitten im Verfahren verschwand und sich nach Syrien absetzte. Die Richter ließen die Verdächtigen daraufhin wieder frei. Erst nach jahrelangen Bemühungen war die syrische Justiz bereit, den Zeugen zu vernehmen. Trotz der damit schriftlich vorliegenden Aussage platzte auch der zweite Prozess. Grund waren geplante Vernehmungen in der Türkei, die von den dortigen Behörden untersagt wurden.

"Beweislage hat sich nicht verbessert"

Nun wolle man abermals versuchen, die mutmaßlichen Täter zu verurteilen, auch wenn die Beweislage sich nicht verbessert habe, sagte der Gerichtssprecher. Wo der Kronzeuge sich heute aufhalte und ob er noch lebe, wisse das Gericht nicht. In dem jetzigen Prozess sollen bis in den April hinein Sachverständige, Polizisten und frühere Richter aussagen. Im Falle einer Verurteilung droht dem Angeklagten eine lebenslange Freiheitsstrafe.

