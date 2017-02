Stand: 14.02.2017 13:49 Uhr

Mutmaßliche IS-Unterstützerin darf nicht ausreisen

Plant eine dreifache Mutter aus Hildesheim, sich dem "Islamischen Staat" anzuschließen und für die Terrormiliz zu kämpfen? Das Landeskriminalamt (LKA) sieht das so: Mit an Sicherheit grenzender Wahrscheinlichkeit beabsichtige die Libanesin, als Gotteskriegerin in den bewaffneten Kampf nach Syrien oder in den Irak auszureisen. Die Stadt Hildesheim hat deshalb ein Ausreiseverbot verhängt - dagegen hat die Frau geklagt. Am Mittwoch verhandelt nun das Verwaltungsgericht Hannover darüber.

Krankenwagen transportieren vermutlich Kämpfer

Die Frau ist laut LKA wie ihr deutscher Ehemann als regelmäßige Besucherin der Moschee des "Deutschsprachigen Islamkreis Hildesheim" (DIK) aufgefallen. Der "Islamkreis" gilt als nach Angaben des Innenministeriums als "bundesweiter Hotspot der radikalen Salafisten-Szene". Im Sommer 2015 soll dort über mögliche Anschläge gesprochen worden sein. Dem Ehemann wurde bereits der Reisepass entzogen, weil er sich nach Erkenntnis der Behörden ebenfalls dem Kampf in Syrien anschließen wollte. Der Mann hatte Krankenwagen für Hilfskonvois Richtung Syrien gekauft. Nach Einschätzung der Behörden transportierten sie aber auch potenzielle Kämpfer für die Terrormiliz Islamischer Staat nach Syrien.

Auch Mann musste Pass abgeben

Die Klage des Mannes gegen den Passentzug im vergangenen Juli wurde vom Verwaltungsgericht abgewiesen. Seine Ehefrau begründet ihre Klage damit, dass keine konkreten Erkenntnisse gegen sie vorliegen und nicht gegen alle Besucher der DIK-Moschee Maßnahmen ergriffen worden sind.

