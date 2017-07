Stand: 24.07.2017 13:10 Uhr

Misburg: Evakuierung wegen Blindgängerverdachts

In Hannover-Misburg müssen am Dienstag ab 17 Uhr rund 6.500 Menschen wegen einer möglichen Bombenräumung ihre Wohnungen verlassen. Wie die Feuerwehr Hannover mitteilte, hat sich bei Sondierungsarbeiten der Verdacht erhärtet, dass sich auf einem Grundstück in der Kreisstraße zwei Blindgänger aus dem Zweiten Weltkrieg befinden. Aufgrund der großen Wahrscheinlichkeit sei eine schnelle Freilegung durch den Kampfmittelbeseitigungsdienst (KBD) unumgänglich, sagte ein Sprecher der Feuerwehr NDR.de. Derzeit bestehe allerdings keine Gefahr für die Anwohner. Sollten die Experten des Kampfmittelbeseitigungsdienstes wie erwartet auf die vermuteten Blindgänger stoßen, würden diese an Ort und Stelle entschärft.

Karte: Das Evakuierungsgebiet in Hannover-Misburg

Sicherheitsradius wird evakuiert

Für den Zeitraum des Einsatzes wird ein Sicherheitsbereich eingerichtet, der komplett evakuiert werden muss. Von den Sperrungen sind Teile von Misburg-Süd und Misburg-Nord betroffen. Innerhalb des Radius liegen auch eine Alten- und Pflegeeinrichtung, der Misburger Hafen sowie das Feuerwehrhaus der Ortsfeuerwehr Misburg. Im Laufe des Tages sollen alle betroffenen Anwohner mit einem Flugblatt sowie über die Warn-App Katwarn informiert werden. Als Betreuungsstelle während der Evakuierung dient die Sporthalle des Schulzentrums Misburg. Für den Transport dorthin können die Bürger kostenlose Busse nutzen. Gehbehinderte Personen können zudem unter der Nummer (0511) 19 222 einen Krankentransport anfordern.

Information per Telefon und Social Media

"Wir hoffen, dass alle Anwohner den betroffenen Bereich möglichst frühzeitig verlassen", sagte der Feuerwehrsprecher. "Wir sind sehr zuversichtlich, denn die Misburger sind ja bereits erprobt in Sachen Kampfmittelräumungen." Für Fragen wurde ein Bürgertelefon mit der Nummer (0800) 731 31 31 eingerichtet, das heute bis 20 Uhr und am Dienstag von 7 Uhr bis zum Abschluss der Maßnahme besetzt ist. Die Stadt Hannover informiert zudem über das Twitter-Profil @hannover unter dem Hashtag #hannbombe sowie über Facebook unter der Adresse www.facebook.com/lhhannover.

