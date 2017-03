Stand: 08.03.2017 13:18 Uhr

Millionenschaden nach Brand - Brandstifter gesucht

Nach dem Großbrand in Laatzen in der Region Hannover geht die Polizei von Brandstiftung aus. Der Polizei zufolge hatten Zeugen in der Nacht zu Mittwoch einen dunkel gekleideten, maskierten Mann im Bereich des Brandorts beobachtet, der sich an einem Mercedes zu schaffen machte - wenig später fing es an zu brennen. Bei dem Brand wurden 14 Autos, zwei Anhänger und ein Motorrad zerstört sowie Hausfassaden beschädigt. Verletzte habe es nicht gegeben. Die Polizei schätzt den Schaden auf eine Million Euro.

Millionenschaden: 14 Pkw in Laatzen angezündet 08.03.2017 08:30 Uhr Autor/in: Lasse Callsen In der Nacht zum Mittwoch sind in einem Sammelcarport in Hannover-Laatzen 14 Pkw ausgebrannt. Die Feuerwehr kämpfte gegen übergreifende Flammen auf anliegende Wohnhäuser.







Flammen schlugen zehn Meter in die Höhe

Als die Feuerwehr gegen 2.45 Uhr zum Einsatzort kam, hätten alle Fahrzeuge bereits in Brand gestanden, teilte ein Feuerwehrsprecher mit. Teilweise schlugen die Flammen in der Wohnsiedlung im Ortsteil Rethen zehn Meter in die Höhe. Laut Polizei wurde zunächst vermutlich eines der Fahrzeuge in Brand gesetzt. Im weiteren Verlauf habe sich das Feuer dann auf die übrigen Fahrzeuge und Anhänger und schließlich auf das Carport und drei Hausfassaden ausgebreitet. Die Bewohner eines Hauses wurden laut Feuerwehr vom Bellen des Nachbarhundes geweckt und konnte sich in Sicherheit bringen. Das Haus sei unbewohnbar und sehe aus wie ein Rohbau, sagte ein Sprecher. Drei Fahrzeuge, die gegenüber dem Carport abgestellt waren, wurden durch die Hitze ebenfalls beschädigt.

Großbrand: Carport und 15 Fahrzeuge abgebrannt















