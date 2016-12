Stand: 26.12.2016 12:12 Uhr

Millionenschaden durch Brand in Lehrte

In der Produktionshalle einer Bäckerei in Lehrte (Region Hannover) hat es am Montagmorgen gebrannt. Nach Einschätzung der Feuerwehr entstand dabei ein Millionenschaden. Das Feuer war am Montagmorgen um kurz vor 6 Uhr ausgebrochen. Ein Mitarbeiter entdeckte die Flammen an einer Backstraße in der Halle der Großbäckerei. Erste Löschversuche schlugen fehl, sodass sich der Brand schnell auf weitere Produktionsgeräte ausbreitete. Als die Feuerwehr wenig später mit mehr als 200 Kräften eintraf, hatten mehrere Dutzend Mitarbeiter das Gebäude bereits verlassen - niemand wurde verletzt. Die Löscharbeiten dauerten bis in den Vormittag.

Großbrand in Bäckerei in Lehrte 26.12.2016 10:45 Uhr Am Montagmorgen hat es in einer Großbäckerei in Lehrte gebrannt. Die Feuerwehr rückte mit 200 Einsatzkräften an. Die Ursache für das Feuer und die Schadenshöhe sind noch unklar.







Brandermittler sollen Ursache feststellen

Die Flammen haben unter anderem das Dach durchbrochen, die Halle gilt aus Sicht der Polizei als einsturzgefährdet. In den kommenden Tagen sollen Brandermittler die Suche nach der Ursache für das Feuer aufnehmen.

