Meyer will "die Sau mehr rauslassen"

Unter dem Vorsitz von Niedersachsens Landwirtschaftsminister Christian Meyer (Grüne) beginnt heute die Agrarministerkonferenz in Hannover. Die Ressortchefs der Länder und Bundesminister Christian Schmidt (CSU) wollen unter anderem über den Tierschutz, die Geflügelpest und die Milchkrise diskutieren. Außerdem soll es auch um eine Umverteilung der EU-Fördergelder gehen. "Wir müssen die Mittel der EU stärker auf bäuerliche Familienbetriebe, Umwelt-, Gewässer-, und Tierschutz konzentrieren, statt große Landbesitzer zu honorieren", sagte Meyer.

Landwirte melden Gesprächsbedarf mit Ministern an Niedersachsen 18.00 Uhr - 28.03.2017 18:00 Uhr Autor/in: Christoph Hamann Ab Mittwoch tagt die Agrarministerkonferenz in Hannover. Die Landwirte und Bauernverbände haben vor allem Gesprächsbedarf mit den grünen Landwirtschaftsministern der Länder.







Meyer will Kastenhaltung auf Minimum reduzieren

Bei den Debatten über den Tierschutz steht vor allem die Kastenhaltung von Säuen auf der Agenda. Meyer hatte im Vorfeld angekündigt, die umstrittene Haltung auf ein Minimum reduzieren zu wollen. "Wir wollen klar sagen, dass wir aus einem System herauswollen, wo eine Sau die Hälfte ihrer Lebenszeit in einem Kastenstand fixiert ist", sagte Meyer. Er will "die Sau wirklich mehr rauslassen". Innerhalb der kommenden 20 Jahre soll Deutschland fast komplett aus der Kastenhaltung aussteigen. "Die Fixierung würde auf fünf bis zehn Tage im Deckzentrum begrenzt", sagte Meyer. Bislang dürfen Sauen in konventioneller Haltung bis zu 28 Tage in den Kästen gehalten werden. Weitere fünf Wochen leben sie beim Abferkeln in den Kästen. Vorbild für die geplante Neuregelung ist Dänemark. Der Hintergrund ist ein Urteil des Magdeburger Oberverwaltungsgerichts, das die Kästen für zu klein befunden hatte.

Übertragungswege der Geflügelpest erforschen

Auch die weiterhin um sich greifende Geflügelpest soll bei dem Ministertreffen zur Sprache kommen. Die Ressortchefs wollen unter anderem, dass die Übertragungswege der Krankheit besser erforscht werden. Außerdem hatte die Stallpflicht für Umsatzeinbußen bei Landwirten gesorgt, die ihre Eier nun nicht mehr als Produkte aus Freilandhaltung deklarieren durften.

Europaweiter Plan zur Milchkrise

Beim Dauerthema Milchkrise will die Konferenz über einen europaweiten Plan beraten, um die Milchmenge in Krisenfällen zu reduzieren. Dabei sollen auch die Lieferbeziehungen zwischen Landwirten und Molkereien überprüft werden. Im vergangenen Jahr hatte ein Überangebot an Milch die Preise fallen lassen. Meyer sieht die Milchkrise trotz einer leichten Erholung des Preises als nicht überwunden an.

Die Agrarministerkonferenz Bei der Agrarministerkonferenz handelt es sich um eine Fachtagung für die Bereiche Land- und Forstwirtschaft sowie die ländliche Entwicklung. Es treffen sich die Landwirtschaftsminister der Bundesländer, um über aktuelle Entwicklungen zu sprechen. Das Gremium kann zwar einstimmig Beschlüsse fassen. Diese sind aber für den Gesetzgeber nicht bindend, sondern richten sich in Form von Vorschlägen oder Forderungen an den Bund oder die EU.

Die Sitzungen der Agrarministerkonferenz finden zweimal im Jahr statt. Der Vorsitz wechselt jährlich in alphabetischer Reihenfolge der Bundesländer. 2017 hat Niedersachsen den Vorsitz inne.

Umverteilung der Subventionen?

Bei den EU-Subventionen sollen nach dem Willen des niedersächsischen Ministers vor allem die ersten Hektar stärker gefördert werden. Bislang erhalten Bauern eine Subvention von 280 Euro pro Hektar. Daran gibt es Kritik von Landwirten und Interessenverbänden: Sie sind der Meinung, dass dadurch vor allem große Betriebe gefördert werden. Das Höfesterben werde durch die Regelung begünstigt.

Datum für Ausstieg aus Kükentötung gefordert

Auch die Tötung von männlicher Eintagesküken soll Thema des Ministertreffens sein. Niedersachsens Agrarminister Meyer fordert, dass die Bundesregierung ein Datum für den Ausstieg aus der Massentötung nennt. "Bundesminister Schmidt muss endlich Farbe bekennen und einen rechtlich verbindlichen Zeitplan vorlegen", sagte Meyer der "Neuen Osnabrücker Zeitung". In der deutschen Geflügelzucht würden jährlich mehr als 50 Millionen Küken getötet, weil sie weder Eier legten noch ihre Mast sich lohne.

