Die Container-Kinder von Großenheidorn von Holger Bock

Zehntausende Plätze stehen in niedersächsischen Flüchtlingsunterkünften immer noch leer - das ergaben Recherchen von NDR 1 Niedersachsen vor einem halben Jahr. Und noch immer versuchen die Kommunen, Verträge zu kündigen, den provisorischen Wohnraum wieder loszuwerden. Wo das nicht geht, zeigen sich nur wenige Kommunen in Niedersachsen flexibel: In Göttingen und Lüneburg sind mittlerweile Studenten in die leeren Unterkünfte gezogen. Vereinzelt werden die Container auch für Kindestagesstätten genutzt. So wie in Großenheidorn, einem Dorf bei Wunstorf in der Region Hannover.

Kita zieht in leerstehende Flüchtlingsunterkunft Hallo Niedersachsen - 12.11.2017 19:30 Uhr Autor/in: Marie-Caroline Chlebosch Viele Flüchtlingsunterkünfte in Niedersachsen stehen leer und kosten die Kommunen viel Geld. In Wunstorf sind Teile eines Container-Dorfs nun für eine Kita umgerüstet worden.







"Kinder fühlen sich im Container pudelwohl"

"Anfangs war das schon ein bisschen seltsam, dass die Kinder in den Container sollen", sagt eine Mutter. "Aber die Kinder fühlen sich hier pudelwohl." Und ein Vater schwärmt: "Wenn man reinkommt, dann ist das wunderschön, die haben sogar ein kleines Klo für die Kleinen." 120 Flüchtlinge sollten am Rand des Dorfes Großenheidorn ursprünglich in der Container-Anlage untergebracht werden. Auf einer Bürgerversammlung hat die Stadt Wunstorf über ihre Pläne informiert, im Ortsrat wurde diskutiert. Doch am Ende kamen keine Flüchtlinge in die Container. Die paar Familien, die nach Großenheidorn kamen, konnten in Wohnungen im Dorf untergebracht werden.

Lange gewartet, bis klar war: Da kommt keiner mehr rein

Das war im Sommer vergangenen Jahres. Seitdem stand die Container-Anlage leer. Man habe sich Zeit gelassen mit der Nutzung, räumt Wunstorfs Bürgermeister Rolf-Axel Eberhardt (CDU) ein. Schließlich sei lange nicht klar gewesen, ob die Wohn-Container nicht doch noch für Flüchtlingen genutzt werden müssten. Irgendwann wusste die Verwaltungsleitung in Wunstorf aber: Da zieht keiner mehr ein. Seit einigen Monaten treffen sich in der Anlage unter anderem alte und neue Dorfbewohner zum Näh-Café, eine Kreativ-Mal-Werkstatt ist in Vorbereitung. Und: Im als Verwaltungstrakt geplanten Container-Bereich ist eine Außenstelle des St.Thomas Kindergartens entstanden. Elternvertreterin Heike Wodarczy sieht nur Vorteile: "Endlich wird was Sinnvolles mit den Containern gemacht und wir haben einen Kindergartenplatz."

Betreuungslücke in Wunstorf: Im Sommer fehlten 150 Plätze

Ähnlich wie überall in Niedersachsen sind wohnortnahe Kita-Plätze heiß begehrt - allein in Wunstorf fehlten im Sommer rund 150 Betreuungsplätze, aktuell stehen noch 29 Kinder auf der Warteliste für Krippe oder Kindergarten. Da kamen die Container in Großenheidorn gerade recht. Die Leiterin des St.Thomas Kindergartens, Kathrin Baciulis, berichtet, dass trotz des zusätzlichen Angebots kein Kindergartenplatz mehr frei sei. Der Bedarf sei viel größer. 19 Kinder spielen und toben nun in der Außenstelle in Großenheidorn: Die Spatzengruppe als Krippe für unter Dreijährige, aber auch ältere. Die Kinder sind offenbar zufrieden, ebenso die Eltern und Erzieherinnen. Und auch die Stadtverwaltung betont Vorteile für das Modell "Kita-im-Container".

Bürgermeister: Leerstand lädt zum Vandalismus ein

Denn die Stadt Wunstorf muss die Container unterhalten: Heizen, putzen, reparieren. Und eine leer stehende Einrichtung lade auch zum Vandalismus ein, sagt Bürgermeister Eberhardt. Weil gleichzeitig Kinderbetreuungsplätze fehlten, habe die Nutzung des Container-Dorfes nahe gelegen. Auch die Kirchengemeinde als Träger der Kindertagesstätte im Dorf war bereit, mit einer Gruppe und einer zusätzlichen Erzieherin in die Flüchtlingscontainer zu ziehen. "Der Kindergarten hat eine große Nähe zur Kirchengemeinde. Und die Kirchengemeinde empfinde ich hier schon so ein Stück als Dreh- und Angelpunkt", sagt Pastor Karsten Dorow. "Da war eigentlich für uns relativ schnell ganz klar, dass wir die Trägerschaft für die neue Kita-Gruppe gerne übernehmen würden."

Trotz hoher Investition: Container-Kita keine Dauerlösung

Obwohl die Stadt für Kinderstühle, Tische und Spielzeug nach eigenen Angaben rund 35.000 Euro ausgegeben hat, sei die Kita im Container keine Dauerlösung, betont der Bürgermeister. Diese augenblickliche Nutzung sei begrenzt bis zum Jahr 2021, dann werde das Container-Dorf wahrscheinlich abgebaut - und die Kinder müssten woanders untergebracht werden. "Aber wir sind froh, dass wir diese Überganglösung haben. Das hat uns Luft verschafft und wir können jetzt in Ruhe planen, wo wir noch weitere Kindergärten bauen", so Eberhardt.

Baurecht in anderen Kommunen Hindernis für Container-Nutzung

Andernorts in Niedersachsen scheitern ähnliche Vorhaben dagegen schon im Ansatz. Eine Kita im Flüchtlingscontainer - das kann man sich im Landkreis Harburg zum Beispiel gar nicht vorstellen. Das gäbe das Baurecht nicht her, sagt ein Sprecher. Zudem sei die Lage der dortigen Container für Kinder und Eltern wenig attraktiv. Im Landkreis Harburg versucht man nun seit einiger Zeit, die leer stehenden Container-Dörfer als Monteurs-Wohnungen zu vermieten.

