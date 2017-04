Stand: 18.04.2017 21:45 Uhr

Lies kritisiert Karte für E-Auto-Ladestationen

Die Bundesnetzagentur hat am Dienstag eine Online-Karte veröffentlicht, die Autofahrern einen Überblick über alle Ladestationen für Elektro-Autos in Deutschland geben soll. Niedersachsens Wirtschaftsminister Olaf Lies (SPD) kritisierte die Karte heftig. Diese spiegele "nicht im Ansatz" die Realität wider, so Lies.

Lies kritisiert Nutzen der Karte

So führe die Karte in Niedersachsen lediglich 147 Tankstellen auf, an denen Autofahrer ihr E-Fahrzeug aufladen könnten - tatsächlich seien es aber mehr als 600, so der Wirtschaftsminister. Die Karte verunsichere Autofahrer und sei zudem noch von geringem Nutzen. "Ich will mir das doch nicht zu Hause ausdrucken", so der Wirtschaftsminister. Viel nützlicher sei ein System, das auf dem Navi die nächstgelegene freie Ladesäule anzeige.

Karte zeigt nur Schnellladestationen

Die Bundesnetzagentur räumte ein, dass die Karte lediglich ein vollständiges Bild der Schnellladestationen - also solche mit mehr als 22 Kilowatt - sowie der nach März 2016 meldepflichtigen Ladestationen widerspiegelt. Die Behörde veröffentliche jedoch auch jede freiwillige Meldung einer Station, so ein Sprecher. 3.335 Ladestationen führt die Karte derzeit bundesweit auf.

70.000 Ladestationen fehlen

Wie die Nationale Plattform Elektromobilität (NPE) schätzt, sind bis 2020 insgesamt rund 70.000 Ladestation und 7.100 Schnellladesäulen notwendig, um die von der Bundesregierung angestrebte Zahl von einer Million Elektroautos mit Strom zu versorgen. Bislang gibt es laut NPE nur rund 7.400 öffentlich zugängliche Ladepunkte.

