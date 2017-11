Stand: 05.11.2017 19:00 Uhr

Leichenfund in Laatzen: Identität des Toten geklärt

Zwei Passanten haben am Sonntagmorgen gegen 6.30 Uhr am Messebahnhof Hannover-Laatzen eine männliche Leiche entdeckt. Am Sonntagabend teilte die Polizei mit, dass es sich bei dem Toten um einen 41-Jährigen aus Lettland handelt. Die Polizei schließt nicht aus, dass der Unbekannte einem Gewaltverbrechen zum Opfer fiel. Die Todesursache ist den Ermittlern zufolge allerdings weiterhin unklar. Eine Obduktion solle Anfang der Woche erfolgen. Es werde in alle Richtungen ermittelt, sagte eine Sprecherin. Experten der Kriminalpolizei hatten am Sonntagmorgen im gesamten Bahnhofsbereich Spuren gesichert.

S-Bahn-Reisende finden Leichnam

Die letzten Züge in dem Bahnhof waren Samstagnacht um 23.30 Uhr und um 0.27 Uhr abgefahren, als erster Zug am Sonntagmorgen traf um 6.29 Uhr eine S-Bahn der Linie 4 aus Hildesheim ein. Vermutlich fanden Fahrgäste dieser Bahn den Leichnam. Ob aus der Nacht Bilder von Überwachungskameras vorlägen, sei noch nicht bekannt, sagte die Sprecherin. Die "Hannoversche Allgemeine Zeitung" berichtet, zwei Messebauer hätten zunächst in der Bahnhofshalle einen Schuh und einen blutverschmierten Pullover entdeckt. Dann hätten sie auf der Treppe zu den Gleisen 12 und 13 die Leiche mit dem Gesicht nach unten bemerkt. Diese Angaben konnte die Sprecherin dem NDR nicht bestätigen.

Polizei erbittet Hinweise

Wer Hinweise zum Geschehen geben könnte, kann sich mit dem Kriminaldauerdienst Hannover unter der Rufnummer (0511) 109 55 55 in Verbindung setzen.

Dieses Thema im Programm: Hallo Niedersachsen | 05.11.2017 | 19:30 Uhr