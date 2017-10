Stand: 10.10.2017 08:49 Uhr

Landespolizeipräsident bricht mit CDU - und geht

Paukenschlag kurz vor der Landtagswahl: Landespolizeipräsident Uwe Binias will einem Zeitungsbericht zufolge sein Amt zur Verfügung stellen. "Ich fürchte, ich kann das Amt nicht mehr so ausfüllen, wie ich möchte", sagte Binias am Dienstag in der "Hannoverschen Allgemeinen Zeitung" (HAZ). Die Ankündigung bekommt besondere Brisanz, weil Binias wenige Tage vor der Wahl zugleich aus der CDU austreten will, die sich im Wahlkampf das Thema Sicherheit besonders auf die Fahnen geschrieben hatte. Er sei enttäuscht über das Verhalten der Christdemokraten im Islamismus-Ausschuss des niedersächsischen Landtags, sagte Binias. Das offene Misstrauen der Christdemokraten gegenüber der Polizeiarbeit habe ihn tief gekränkt. Er müsse das Vertrauen aller Parteien genießen, das sei aber seiner Einschätzung nach nicht mehr der Fall.

Videos 03:33 Islamismus-Ausschuss: Unterschiedliche Bilanz Hallo Niedersachsen Wie sind die Sicherheitsbehörden gegen islamistische Bedrohungen in Niedersachsen vorgegangen? Nach eineinhalb Jahren kommen CDU und FDP zu einem anderen Fazit als Rot-Grün. Video (03:33 min)

Pikanter Zeitpunkt für Ankündigung

Der Zeitpunkt der Ankündigung kurz vor der Landtagswahl ist ein Schlag für die CDU und deren Spitzenkandidaten Bernd Althusmann. Binias war als Polizeipräsident mit CDU-Parteibuch 2011 vom damaligen Innenminister Uwe Schünemann (CDU) eingestellt worden. Beim Antritt der SPD-geführten Landesregierung hätte der politische Beamte eigentlich mit seiner Absetzung rechnen müssen. Doch Minister Boris Pistorius (SPD) entließ Binias nicht - ein ungewöhnlicher Vorgang. Der Polizeipräsident, bisher CDU-Mitglied, lobte nun in der "HAZ" die vertrauensvolle Zusammenarbeit mit dem SPD-Mann Pistorius in den höchsten Tönen.

Binias: Es gab keine Einflussnahme

CDU und FDP hatten im Landtagsausschuss immer wieder behauptet, es habe eine politische Einflussnahme des SPD-geführten Innenministeriums auf die Sicherheitsbehörden in Niedersachsen gegeben, Islamisten nicht zu verfolgen. "Das ist schlicht falsch", so Binias.

